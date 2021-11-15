我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

利物浦爆炸定調恐攻 計程車司機英勇將炸彈客反鎖車內

中國網傳王健林去世 萬達闢謠：老闆今早還在開會

北京證交所開市首日見紅 成交金額15億美元

記者林汪靜／即時報導
北交所開市第一個交易日平穩收官，81檔北交所股票合計成交人民幣95.73億元（ 近15億美元）。（新華社）
北交所開市第一個交易日平穩收官，81檔北交所股票合計成交人民幣95.73億元（ 近15億美元）。（新華社）

北京證券交易所15日正式開市，第一個交易日平穩收官，81檔北交所股票合計成交額人民幣95.73億元（ 近15億美元），其中10檔直接在北交所上市的新股全線上揚，盤中均觸發兩次臨時停牌，截至收盤，10檔新股平均較發行價上漲199.8%。

中國經濟日報報導，受北交所人氣帶動，新三板創新層和基礎層也交易活躍，新三版兩大指數的三板成指漲0.12%，三板做市指數漲0.2%，創新成指漲0.65%。

路透報導，據北交所規定指出，新股上市首日不設漲跌幅限制，只有臨時停牌機制，即當盤中成交價格較開盤價首次上漲或下跌達到或超過30%及60%時，盤中臨時停牌10分鐘，復牌時進行集合競價。上市首日之後實行30%的價格漲跌幅限制，給予市場充分的價格博弈空間。

針對北交所15日開市，瑞銀證券董事長錢于軍表示，中國國內目前已有科創板和創業板服務於符合規定和特定行業屬性的微利企業，北交所把上市門檻降為人民幣2億元市值，不強調淨利潤，可實現服務更多中小創新企業的目的。

瑞銀全球金融市場部中國主管房東明則表示，投資者准入門檻的降低對突破之前新三板市場的流動性困境有很大助力，預期北交所將吸引到更多中國本地個人及機構投資者參與交易。同時，海外投資者對投資中國新創企業的強烈需求，期望未來進一步放開讓他們也能參與其中。

中國 投資 指數

上一則

德國小伙采風56個少數民族 途中認了2位水族「乾媽」

下一則

中國網傳王健林去世 萬達闢謠：老闆今早還在開會

延伸閱讀

美中線上會談 美官員：拜登將要求習近平遵守規則

美中線上會談 美官員：拜登將要求習近平遵守規則
拜習會將登場 北京：盼有效管控分歧 妥處敏感問題

拜習會將登場 北京：盼有效管控分歧 妥處敏感問題
對手嗆建交北京…宏國總統選前訪台 學者：不致空手回

對手嗆建交北京…宏國總統選前訪台 學者：不致空手回
72歲婦「追隨馬可波羅」 要從義大利走到北京

72歲婦「追隨馬可波羅」 要從義大利走到北京

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

2021-11-07 20:37
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

2021-11-11 22:38

超人氣

更多 >
「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館
CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂
封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

網球／彭帥控遭性侵下落不明逾10天後 世界女網協會聲援

網球／彭帥控遭性侵下落不明逾10天後 世界女網協會聲援