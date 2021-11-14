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10天近300人染疫 遼寧大連傳「封城」官方急闢謠

記者羅印冲、陳政錄／綜合報導
大連居民收到居家隔離通知之後，便有官方人員來家門口貼封條。（取材自微信）
大連居民收到居家隔離通知之後，便有官方人員來家門口貼封條。（取材自微信）

中國近期本土疫情多點散發，其中，遼寧省大連市自四日以來，已累計298人染疫。目前，大連除部分大學城和涉疫社區、冷庫、食品公司因此封閉外，網路上還傳出「大連快封城了」等言論，以致官方緊急發文闢謠，強調生活必需品供應充足，安撫民眾。

據中國官方昨通報，新增本土確診70例，其中重災區遼寧大連就占60例。

大連確診病例中，有28人為莊河市大學城學生。截至目前，已有64名大學城學生確診。

莊河市代市長孫功利表示，確診學生病例主要集中在大學城西校區，有學生近8000人，目前已對東西兩個校區實施封控。

大連市衛健委副主任趙連表示，本次疫情病毒載量高，傳播速度快，代際時間短，病情隱匿期間不易被發現，早期出現較多的無症狀感染者，呈現單位聚集性，家庭聚集性和學校聚集性等特點。

由於疫情升溫，關於「大連封城」的消息一再傳出。大連市政府旗下「大連發布」昨晚公告稱，近日，網路上流傳一則「大連快封城了」的消息，引起部分市民恐慌，擔心「封樓封門」，囤積食品和生活用品。

公告稱，此消息純屬謠言，強調目前市場的蔬菜、肉、蛋、奶、米、麵、油等生活必需品供應充足，價格平穩。

莊河市有一戶人家門口被貼上封條，老婦竟然從二樓的窗戶爬出來，打算從樓上跳到一樓外...
莊河市有一戶人家門口被貼上封條，老婦竟然從二樓的窗戶爬出來，打算從樓上跳到一樓外出。（視頻截圖）

疫情 封城 中國

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