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中疫情嚴峻 大連40萬戶被封 進北京須持48小時陰性證明

中國新聞組／北京14日電
居民收到居家隔離通知之後，便有官方人員來家門口貼封條。（取材自微信）
居民收到居家隔離通知之後，便有官方人員來家門口貼封條。（取材自微信）

中國本土新冠疫情最嚴峻的遼寧大連，近日宣布對下轄縣級市莊河需進行居家隔離民眾的住家，採取安裝監控設備、電子門磁、貼封條等方式，確保居家隔離人員「足不出戶」。據微信上流傳的訊息，光是莊河市就有40萬戶人家門被貼封條，14天不得外出。據傳有老婦人爬窗想外出被罵爆；北京也升級防控措施，自17日開始，入京須持48小時內核酸檢測陰性證明。

綜合媒體報導，自10月17日以來，中國出現又一波散發的本土疫情，截至目前，已波及21個省份，現有確診病例1379例。大連本月4日出現第一例確診者後，截至12日24時，9天時間，確診人數就達到255人。而且11日新增的52例確診病例中，有30多人是莊河市大學城學生，疫情的傳播也從單位到家庭，到了校園，且大連發生三次與冷鏈相關的疫情，「鐵桶式防控」或還有漏洞。

莊河市政府官網12日刊登一份署名由「大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部社區管控組」發布的通告稱，「居家隔離人員要嚴格落實防控要求，堅決做到『足不出戶』。配合有關部門採取安裝監控設備、電子門磁、貼封條等方式方法，確保人員做到足不出戶」。

據稱，莊河市有40萬人家門被貼上封條，14天居家隔離期間都不得踏出家門。（取材自...
據稱，莊河市有40萬人家門被貼上封條，14天居家隔離期間都不得踏出家門。（取材自微信）
根據網傳的「封閉通知」，莊河市居家隔離人員本月25日前都禁止外出。（取自微信）
根據網傳的「封閉通知」，莊河市居家隔離人員本月25日前都禁止外出。（取自微信）

通告表示，對因就醫等確需外出人員，須經屬地疫情防控指揮部同意，安排專人專車，全程做好人員防護，落實閉環管理。

微信某群組的訊息稱，莊河有多達40萬戶受到影響。這則微信訊息還提醒莊河市民，門被貼上條後，最好自己再把門反鎖，並告知所有家人，尤其是小孩，這14天都不能打開家門。

更有人透露，「我們城市，每家門上都貼了封條！」「封條破損的話，就要自費拉走隔離。」「以前開門是生活，現在開門是犯罪。」當地官方通告並指出，莊河市民居家隔離期內若擅自打開家門外出，一經發現，一律納入「誠信紀錄」。

據報導，微博上也流傳一部影片，有一戶人家門口被貼上了封條，但一名老婦仍想出門，竟然就從二樓的窗戶爬了出來，打算從樓上跳到一樓外出，但最後疑似因為太高而打消念頭，爬回屋內。

有一戶人家門口被貼上封條，老婦竟然從二樓的窗戶爬出來，打算從樓上跳到一樓外出。（...
有一戶人家門口被貼上封條，老婦竟然從二樓的窗戶爬出來，打算從樓上跳到一樓外出。（視頻截圖）

老婦爬窗的舉動被許多網友怒罵，認為她太過自私，可能導致疫情進一步擴散，但也有少部分人認為老婦可能有苦衷，不應一昧批評。

隨著北京冬奧進入倒數，昨日北京宣布新的防疫措施，包含自17日開始進入北京需持48小時內核酸檢測陰性與健康寶綠碼外，也嚴格控制在北京舉行全國性會議、培訓等活動，如要舉行，將堅持「誰舉辦、誰負責」、「誰審批、誰負責」政策，舉辦期間實行閉環管理，人員不得外出。

遼寧大連對下轄的縣級市莊河採取安裝監控設備、電子門磁、貼封條等方法，確保需居家隔...
遼寧大連對下轄的縣級市莊河採取安裝監控設備、電子門磁、貼封條等方法，確保需居家隔離民眾「足不出戶」。（截圖自莊河市人民政府官網）

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