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中國增本土70例 重災區遼寧大連占60例

記者羅印冲／即時報導
中國增本土70例，重災區遼寧大連占60例。（取材自澎湃新聞）
中國增本土70例，重災區遼寧大連占60例。（取材自澎湃新聞）

中國本土疫情持續延燒，過去一日，新增本土70例，其中重災區遼寧大連就占60例。

據中國國家衛健委發布，11月13日0—24時，中國新增確診病例89例。其中境外輸入病例19例（天津5例，上海5例，山東2例，四川2例，雲南2例，遼寧1例，廣東1例，廣西1例）；本土病例70例（遼寧60例，均在大連市；河北3例，均在辛集市；黑龍江2例，均在黑河市；江西2例，均在上饒市；雲南2例，均在德宏傣族景頗族自治州；四川1例，在成都市）。

中國境外輸入現有確診病例381例（其中重症病例2例），現有疑似病例2例。累計確診病例9865例，累計治癒出院病例9484例，無死亡病例。

截至11月13日24時，中國現有確診病例1350例（其中重症病例19例），累計治癒出院病例92277例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例98263例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者1295958人，尚在醫學觀察的密切接觸者47046人。

此外，中國新增無症狀感染者25例，其中境外輸入17例，本土8例（江西7例，均在上饒市；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州）；當日轉為確診病例2例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察9例（境外輸入8例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者532例（境外輸入366例）。

中國 疫情

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