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胡潤女企業家榜 中國地產商負責人楊惠妍 9度蟬聯首富

記者林則宏／即時報導
地產商碧桂園集團董事會聯席主席楊惠妍以將近290億美元的身價，第九度登上中國女首富寶座。（取自搜狐網）
地產商碧桂園集團董事會聯席主席楊惠妍以將近290億美元的身價，第九度登上中國女首富寶座。（取自搜狐網）

根據中國胡潤研究院發布的「2021胡潤女企業家榜」，地產商碧桂園集團董事會聯席主席楊惠妍，身價達到人民幣1850億元（約289.9億美元），儘管比去年縮水18%，但仍第九度登上中國女首富寶座。

胡潤研究院12日發布「2021胡潤女企業家榜」，列出今年前50名女富豪。與「胡潤百富榜」總榜不同，女企業家榜單獨計算能從家族財富中剝離出的女企業家的個人財富。

胡潤研究院官網新聞稿指出，今年胡潤百富榜上的女企業家占比，從去年的24.9%上升至26%，其中六成是白手起家的。

今年前50名中國女企業家總財富達人民幣1.9兆元，與去年相同，但只有前50名中國男企業家總財富的四分之一。今年胡潤百富榜首次涵蓋台港澳企業家，前50名女企業家有2人來自台灣，分別為中信金控辜林瑞慧（排名23）以及聯邦集團林張素娥（排名24）。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，今年前50名女企業家的平均年齡比去年高出6歲，達到57歲，繼承財富的比例也比去年高了10個百分點，達到40%，主要原因是今年百富榜涵蓋了港澳台企業家。

「2021胡潤女企業家榜」前三名除現年40歲的楊惠妍，第二名為另一家地產商龍湖集團董事會主席、57歲的吳亞軍，其財富為人民幣950億元；排名第三的是中國民營煉化、紡織企業恒力集團54歲的副董事長范紅衛，以人民幣905億元的身價首次擠進前三名。

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