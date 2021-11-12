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大連疫情嚴峻 40萬人家門遭貼封條 確保「足不出戶」

記者林則宏／即時報導
據稱，莊河市有40萬人家門被貼上封條，14天居家隔離期間都不得踏出家門。（取自微信）
據稱，莊河市有40萬人家門被貼上封條，14天居家隔離期間都不得踏出家門。（取自微信）

目前中國本土新冠疫情最嚴峻的遼寧大連，宣布對下轄縣級市莊河需進行居家隔離民眾的住家，採取安裝監控設備、電子門磁、貼封條等方式，確保居家隔離人員「足不出戶」。據稱，當地多達40萬人自11日起的14天內，均不得踏出家門一步。

中國自10月17日傳出新一波本土疫情以來，四周時間疫情就蔓延至21個省份，並導致1337人確診。

目前疫情最嚴峻的大連，本月4日出現第1例確診者後，截至12日24時，9天時間，確診人數就達到255人。而且11日新增的52例確診病例中，有30多人是莊河市大學城學生。

遼寧大連對下轄的縣級市莊河採取安裝監控設備、電子門磁、貼封條等方法，確保需居家隔...
遼寧大連對下轄的縣級市莊河採取安裝監控設備、電子門磁、貼封條等方法，確保需居家隔離民眾「足不出戶」。（截圖自莊河市人民政府官網）

莊河市政府官網12日刊登一份署名由「大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部社區管控組」發布的通告稱，「居家隔離人員要嚴格落實防控要求，堅決做到『足不出戶』。配合有關部門採取安裝監控設備、電子門磁、貼封條等方式方法，確保人員做到足不出戶」。

通告表示，對因就醫等確需外出人員，須經屬地疫情防控指揮部同意，安排專人專車，全程做好人員防護，落實閉環管理。

微信某群組的訊息稱，莊河有多達40萬人受到影響。這則微信訊息還提醒莊河市民，門被貼上條後，最好自己再把門反鎖，並告知所有家人，尤其是小孩，這14天都不能打開家門。

這則微信訊息稱，「以前開門是生活，現在開門是犯罪！出戶就是犯法…」

根據網傳的「封閉通知」，莊河市居家隔離人員本月25日前都禁止外出。（取自微信）
根據網傳的「封閉通知」，莊河市居家隔離人員本月25日前都禁止外出。（取自微信）

根據莊河市人民政府官網介紹，莊河目前戶籍人口為88.9萬人。若消息屬實，等於整個莊河有將近半數人口的家門被貼上封條。

當地官方通告並指出，莊河市民居家隔離期內若擅自打開家門外出，一經發現，不僅將按相關法律法規依法進行處罰，而且該住戶所有居家隔離人員及同樓棟所有人員，必須全部重新計算14天居家隔離時間。同時，對不遵守規定人員一律納入「誠信記錄」。

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