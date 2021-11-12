新聞評論／六中全會為權力加冕：一個人的京華煙雲

中共總書記習近平。(新華社)

中共 召開19屆六中全會，通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。這是為習近平 量身定製的文件，塑造他的強人形象，以一舉越過連任的道德與政治障礙，在明年廿大後不必卸任，繼續統治江山。

一份歷史決議，並不能真的授予一個人英雄甚或偉人的封號。六中全會試圖複製毛鄧走過的舊路，撰寫一帖歷史決議，為習近平增添崇高性讓天下臣服，為其無上權力加冕。此舉，形同將中國 再度拉回毛時代的舊思維，仍以為中國是秦皇漢祖迤邐而下的天朝，需要一位英明的君主號令天下；中共的邏輯顯然不認為中國大陸人文薈萃的知識群體已逐漸成形，他們也有參與政治生活的客觀需求。

鄧小平也曾呼喚政治改革，他容忍過西單民主牆對黨的批判，雖然後來以「四個堅持」將它扼殺，但其後發表的《黨和國家領導制度的改革》談話，卻成為中共黨史上少見的一塊民主豐碑。他亦據此藉修憲取消了領導職務終身制，將黨政分離，為政治改革鋪平坦途。

然而，「四個堅持」仍成了政改的緊箍咒。在「八九民運」浪潮來襲時，鄧小平錯誤地選擇用槍桿子將他的民主聲譽和中國的政改前程一併擊倒。但民主改革呼聲不曾稍歇，胡溫時代，溫家寶亦鼓吹政治體制改革。中共藉政改逐步解禁，曾是世人的美好憧憬，但習近平上台卻讓一切戛然而止，代之以民族復興的主旋律。

西方的民主實踐雖亦弊病叢生，但已證明歷史無法逆行，習近平上台後卻逮捕維權律師，重挫已然困頓的民主腳步。當十九大決定取消國家主席兩任制，中國與西方的關係也走向難以和解的歧路；全國人大修憲取消任期制之際，美國向中國貿易開戰，豈是無端的巧合？

審視這段歷程可以覺察，美中對抗的本質並不只在「修昔底德陷阱」，更在深層難解的制度矛盾。這種矛盾以各種形式出現：在新疆以反恐為名實施再教育營，在香港對市民抗爭秋後算帳，以國安法ＤＱ議員，實質瓦解了反對派，從而與西方尖銳對立。

西方對中國的批判與制裁固有其自私盤算，但雙方的制度及意識形態矛盾，才是對抗愈演愈烈的柴薪。我們很難假設中國民主化即可緩解西方的圍剿，但習近平顯然認為未來世界是一場集權與民主制度的大鬥爭；於是中央權力愈加集中，政治管理愈趨嚴格，離民主之路愈是遙遠，因而造成了目前民族愈復興、國家愈孤立的局面。

這些作為不僅否定了自孫中山以降的百年民主奮鬥，甚而背離了鄧小平等黨內先驅的政改理想。即使如此，習近平不忘託詞民主，六中全會前，他稱中國實施的是「全過程民主」；六中開幕同日更發行收錄他的談話選萃「論堅持人民當家作主」，以表彰他對民主的推崇。

他的民主思想可以一語貫穿：即「堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國的有機統一」。但尋求這三者的統一卻是國際一般認定的民主悖論，當黨領導一切，既無法讓人民當家作主、更不可能依法治國。

現實的情況是，北京14名以獨立候選人身分參選區縣人大代表的公民，也在全會前宣布在恐懼和壓力之下停止參選，正是對其所謂民主的無聲抗議。至於中國大陸的民主前景，在民族復興的大前提下，恐不止於頓挫而已。

「東升西降」是習近平對歷史走向的判斷，但不容人民妄議中央，權力亦無制衡的東方集權主義，真的可以戰無不勝？「萬馬齊喑究可哀」，中國的復興夢應該要有更強大的說服力，更不應是一個人的京華煙雲！