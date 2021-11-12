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大連疫情升 要求民眾少出門

特派記者賴錦宏／北京報導

中國國家衛健委12日通報，中國新增79宗本土新冠肺炎確診病例，其中52宗均在遼寧大連市，過半數都是大學城的大學生，均為Delta變異株感染。大連市政府12日下令，要求民眾非必要不出門，同時將當地3個縣的24區域畫定為中風險地區。

大連市官方指出，新增的52宗確診病例，有34人均為莊河市大學城就讀學生，還有1名大學城員工，他們都居住在學校宿舍。在時間上最早的病例，患者是莊河市大學城員工，他於8日在排查中核酸檢測陽性。

遼寧大連這波疫情與「旅遊團」傳播鏈無關，11月4日大連莊河市中心醫院在主動篩查時發現1例核酸陽性，該個案為莊河首站定點冷凍庫員工。

多位確診者均為「大連科強食品有限公司」員工或密切接觸者，當中除病例1和病例6，其餘19人均已完成第3劑新冠疫苗接種。這項消息引發關注，民眾擔心是否接種第3劑新冠疫苗，也難以抵擋Delta病毒。

當地官方指出，大連今波疫情呈現出單位聚集性、家庭聚集性、學校聚集性等特點，病毒載量高、傳播速度快、傳染性強、代際傳播為2天左右。一周來，大連已累計135宗本土確診個案及80宗本土無症狀感染者。

除大連外，以北京新增6宗本土病例較受關注。據北京官方通報，中石油會議已造成9人感染，其中7人在北京被發現。

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