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中國稱研究大突破 光量子運算機算力比超級電腦快億倍

記者林汪靜／即時報導

中國近日稱量子計算研究獲得重要進展，成為世界上唯一在兩種物理體系達到「量子計算優越性」里程碑的國家。中國科學技術大學潘建偉團隊指出，經過一系列改進，光量子計算機「九章二號」處理特定問題的速度比超級電腦要快億倍，超導量子計算機「祖沖之二號」在量子隨機線路採樣問題上的運算速度，也比目前最快的超級電腦快一千萬倍。

觀察者網指出，國際知名學術期刊「物理評論快報」10月26日發表了中國科學技術大學潘建偉團隊的兩篇論文，介紹了「光量子計算」和「超導量子計算」兩項研究進展。

2017年，潘建偉團隊構建了首台超越早期經典運算機的光量子計算原型機；去年，潘建偉團隊成功構建了76光子、100模式的高斯玻色採樣量子運算原型機「九章」，使中國成為第二個實現量子運算優越性的國家。

但「九章」仍存在弱點，「科技日報」指出，「九章」總系統效率偏低，其中主要損耗之一來自光源。在目前的技術條件下，製備可編程、低損耗、足夠大規模的光學干涉儀也存在巨大挑戰，因此優先考慮低損耗、大規模的「九章」光學儀器不可編程，應用場景受到限制。

研究指出，與一年前的「九章」相比，潘建偉、陸朝陽等人組成的研究團隊此次構建「九章二號」，進行了一系列概念和技術創新，經過改進，「九章二號」在特定問題上的運算能力達到超級電腦的億倍，根據現有理論，「九章二號」處理高斯玻色採樣的速度比目前最快的超級電腦還要再快10的24次方倍。

中國

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