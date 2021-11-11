雙11玩膩了？天貓成交額「年增率」史上新低

圖為一家快遞業者位於河北省廊坊市的轉運中心，工作人員11月11日當天忙著處理大批包裹。（中通社）

在中國 官方高調反壟斷與強監管下，今年中國的「雙11」網路購物狂歡節不再瘋狂。天貓今年銷售額年增率僅8.45%，創史上新低；京東的總交易額雖仍比去年成長28.58%，但也低於2020年32.83%的增幅。

天貓12日凌晨公布今年「雙11」從11月1日到11日的成交額為人民幣5,403億元，相比2020年的4,982億元，僅成長8.45%；京東「雙11」的總交易額則為人民幣3,491億元，與2020年2,715億元的業績相比，成長28.58%。

中國國家郵政 管理局12日凌晨發布的數據也顯示，11月1日到11日，中國全國郵政、快遞企業共處理快件47.76億件，年比增長超過兩成。但11日當天共處理快件6.96億件，年比增長僅3.1%，遠低於去年26%的增幅。

對此，中國國家郵政局指出，這是由於今年電商 平台促銷模式和節奏改變，促銷高峰從往年的「單峰」（11月11日）變成今年的「雙峰」（11月1日和11月11日），使得今年的快遞業務量一定程度分流。

不過，中國當前整個大環境，也已不利於電商繼續炒作「雙11」來拉抬業績。

豆瓣「不要買」小組成員將近30萬

今年「雙11」前，中國國家市場監管總局就在11月6日發布一份規範「雙11」促銷的工作提示，要求電商禁止採取先提價後打折、虛構原價、不履行價格承諾等違法方式開展促銷。同時不得通過排除、限制競爭及妨礙、破壞其他經營者合法提供的網絡產品或者服務等開展促銷。

上海《澎湃新聞》指出，今年「雙11」前，不少中國民眾已表態拒絕參與「雙11」。社群網站豆瓣的「不要買」小組，成員就將近30萬。此外，「摳門男性聯合會」、「摳門女性聯合會」、「喪心病狂攢錢」等各類「省錢」小組，成員也都有近十萬人。

報導稱，在「理性消費」漸成主流的同時，部分商家也不再參與「雙11」。一名淘寶店主就表示，「雙11」是「賠本賺吆喝」。為了逃避「雙11」，他的店鋪這兩天還刻意歇業。

證券日報則指出，2017年中共十九大報告即提出，中國社會主要矛盾已經轉化為「人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾」，「不再是人民日益增長的物質文化需要同落後的社會生產之間的矛盾」。

寅吃卯糧 平台商家不想「賠本賺吆喝」

文章稱，2017年至今已經4年，平台與商家不宜再以低價為賣點，繼續圍繞曾經的主要矛盾，誘導用戶一次囤上一年用量的衛生紙、洗滌液、化妝品……。「這種低水平的刺激消費，不符合高質量發展的要義，成交額再高也無非是『寅吃更多的卯糧』」。

證券日報呼籲中國的電商：「夢想還可以更遠大」。文章甚至表示，當亞馬遜創辦人貝佐斯乘坐自家火箭飛向太空，特斯拉創辦人馬斯克的「乘龍」（Crew Dragon）太空船再次起飛，「希望有一天，中國的互聯網大佬不再緊盯著夫妻店的生意，而是能在自己的私人火箭（不是私人飛機）中，走向星辰大海」。