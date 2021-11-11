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阻境外疫情 中國民航局對多個國際航班發出熔斷指令

記者羅印冲/即時報導
圖為阿聯酋航空公司。（美聯社）
圖為阿聯酋航空公司。（美聯社）

為阻止境外疫情傳入，中國民航局11日發布新的熔斷指令，對德國漢莎航空公司LH728航班（法蘭克福至上海），新加坡酷虎航空有限公司TR116航班（新加坡至鄭州）、TR120航班（新加坡至武漢），埃及航空公司MS953航班（開羅至杭州），俄羅斯航空公司SU208航班（莫斯科至上海），阿聯酋航空公司EK362航班（杜拜至廣州），實施熔斷措施。

據中國民航局發布，德國漢莎航空公司10月26日入境的LH728航班（法蘭克福至上海）確診新冠肺炎旅客5例，自11月15日起，暫停該航班（周二入境）運行2班。

新加坡酷虎航空有限公司10月26日入境的TR116航班（新加坡至鄭州）確診新冠肺炎旅客7例，鑒於該航班為TR138航班的獎勵航班（TR116/117航班已自11月8日起因航班熔斷而取消），自11月22日起，繼續暫停TR138航班（新加坡至天津）運行2班；該公司10月28日入境的TR120航班（新加坡至武漢）確診新冠肺炎旅客6例，鑒於該航班為TR180航班的獎勵航班（TR120/121航班已自11月1日起因航班熔斷而取消），自11月15日起，繼續暫停TR180航班運行2班，因TR180航班為涉南京航班，實際已暫停運行。

埃及航空公司10月27日入境的MS953航班（開羅至杭州）確診新冠肺炎旅客5例，自11月15日起，暫停該航班運行2班。

俄羅斯航空公司10月29日入境的SU208航班（莫斯科至上海）確診新冠肺炎旅客5例，SU208航班已自11月1日起暫停運行2班，自11月29日起，繼續暫停該航班運行2班。

阿聯酋航空公司10月30日入境的EK362航班（杜拜至廣州）確診新冠肺炎旅客8例，EK362航班已自11月8日起暫停運行4班，自12月6日起，繼續暫停該航班運行2班。

據發布，上述熔斷的航班量不得用於其他航線，官方並要求上述五家航空公司要做好後續航班旅客安撫和機票退改等服務工作。

中國民航局對多個國際航班發出熔斷指令。澎湃新聞
中國民航局對多個國際航班發出熔斷指令。澎湃新聞

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