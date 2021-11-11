我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

北京新增7例本土 海淀中石油1家5口全染疫

記者陳政錄／即時報導
北京市疾控中心副主任龐星火通報疫情。（取材自北京日報）
北京市疾控中心副主任龐星火通報疫情。（取材自北京日報）

中共十九屆六中全會將於今日閉幕，首都北京市的疫情就拉響警報。據北京市疾控中心11日下午通報，11月10日23時至11日11時，北京新增6例本土新冠確診病例、1例本土無症狀感染者。其中，海淀區有中國石油員工1家5口全部染疫，北京市府發言人徐和建在發布會上強調，對於新增聚集性疫情，要快查嚴控，確保不漏一人。

據北京市疾控中心副主任龐星火通報，10日晚間，北京市新增的2例本土確診病例，第1例為吉林省通報確診病例的密切接觸者，是中國石油旗下崑崙工程員工，第2例為中國石油天然氣股份有限公司大連石化分公司員工，10月28日就抵達北京開會，一直到11月4日出現症狀後，10日核酸檢測呈陽性並確診。

至於11日清晨通報確診的病例3，同樣為中國石油旗下，中國石油潤滑油公司（太陽宮）員工，居住於海淀區，5日曾出現發熱症狀，10日接受核酸檢測確診，接著後續3名本土確診病例，以及1例無症狀感染者，皆為病例3的同住家人。

龐星火還說明，由於病例1、2診斷確診時間為10日23時45分，超過中國中央統計時間，因此沒有計入中國國家衛健委11日晨通報10日全中國新增的47例本土確診者中。

對於此輪疫情來勢洶洶，北京市政府發言人徐和建表示，對於新增聚集性疫情，要快查嚴控，調配流調力量，對病例及感染者活動所涉及的風險點位嚴格封控篩查，不放過任何一個線索，第一時間鎖定密接者次密接者，確保不漏一人。

至於集團內現累計已有4名員工核酸檢測呈陽性的中國石油公司，現已在中石油大廈啟動應急預案，排查重點人員，並展開129個點位的環境採樣，同時對中石油大廈辦公區域和旗下潤滑油公司等辦公場所全面封控。

在此之前，位於北京市中心的東直門醫院、東直門北京來福士商場，11日均宣布因場所涉確診者或密切接觸者，將相關區域暫時關閉。北京市朝陽區也通報，將勝利飯店、塔里木酒店會議樓、中油崑崙大廈等劃為管控區域。

北京 中國 石油

上一則

確診機師香港社區任行 港區人代田北辰料影響通關

下一則

納入派錢、公屋福利 香港學者：誇大扶貧力度

延伸閱讀

大華府僑胞林肯堂前簽名 助力北京冬奧

大華府僑胞林肯堂前簽名 助力北京冬奧
蒙郡公校「接受檢測可留校上課」計畫 州府喊停

蒙郡公校「接受檢測可留校上課」計畫 州府喊停
僑界挺北京2022冬奧 法拉盛動起來

僑界挺北京2022冬奧 法拉盛動起來
馬修麥康納反對強制兒童接種 不給2個孩子打疫苗

馬修麥康納反對強制兒童接種 不給2個孩子打疫苗

熱門新聞

中國國務院副總理張高麗。（中新社）

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

2021-11-03 19:55
三人在路邊的互動令網友及路人側目。（視頻截圖）

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2021-11-06 10:00
中國工程院院士鍾南山。圖／中新社

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

2021-11-06 11:16
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

2021-11-07 20:37
中國大陸職業網球女將彭帥的微博帳號，2日深夜發出長文，控訴前副總理張高麗強迫她發生性行為。（路透）

彭帥#MeToo燒上中共政要 西方媒體：時機與對象不尋常

2021-11-04 01:16

超人氣

更多 >
獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺
芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了
奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」

奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」
成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准

成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准