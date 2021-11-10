習近平：願與美加強交流合作

中共總書記習近平。美聯社

在「習拜會」視訊會議登場前，中國 國家主席習近平 與美國總統拜登 ，分別向美中關係全國委員會年度晚宴致賀信。習近平指出，中美關係正處於重要歷史關口，兩國合則兩利、鬥則俱傷，中方願同美方加強交流合作，共同應對全球性挑戰，妥善管控分歧。

據中國駐美大使館網站，美中關係全國委員會2021年度晚宴，9日在紐約舉行，習近平和拜登分別致賀信，由中國駐美大使秦剛和美中關係全國委員會董事會主席雅各布．盧分別宣讀。

習近平指出，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一。中美分別作為最大發展中國家和最大發達國家，以及聯合國安理會常任理事國，能否處理好彼此關係攸關兩國和兩國人民根本利益，攸關世界前途命運。當前，中美關係正處於重要歷史關口，兩國合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確選擇。

習近平強調，中方願本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方加強各領域交流合作，共同應對重大國際和地區問題、全球性挑戰，同時妥善管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

拜登則在賀信中表示，今天世界正處於歷史的轉折點。從應對新冠肺炎疫情到解決氣變危機的現實威脅，美中關係具有全球意義。解決這些挑戰和抓住諸多機遇，需要國際社會更廣泛地團結起來，每個人都盡自己1份力量來建設1個安全、和平、充滿活力的未來。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點