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與達賴喇嘛對話？ 中國：只限談個人前途問題

中央社台北10日電
西藏精神領袖達賴喇嘛今天說，沒有計畫見中國國家主席習近平。美聯社
西藏精神領袖達賴喇嘛今天說，沒有計畫見中國國家主席習近平。美聯社

西藏精神領袖達賴喇嘛今天說，沒有計畫見中國國家主席習近平；中國外交部發言人汪文斌對此強硬表示，中國政府和達賴喇嘛只能談他的「個人前途問題」，而不是「西藏問題」。

澎湃新聞報導，中國外交部今天的例行記者會上，有記者提問：達賴喇嘛今天說沒有與中國領導人會面的計畫，中方是否願意與「西藏流亡政府」恢復對話？

汪文斌答覆先是批評「西藏流亡政府」是「徹頭徹尾的分裂主義政治集團」，接著表示，中國政府關於和達賴喇嘛方面接觸商談的大門始終是敞開的。但他強調，只能談達賴喇嘛的「個人前途問題」，而不是談什麼所謂的「西藏問題」。

路透報導，86歲的達賴喇嘛今天在印度參與一場東京主持的線上記者會。他表示，雖然沒有計畫見習近平，但隨著年歲漸長，想再見一見老朋友們，不過因為台灣和中國的關係「相當微妙」，他會避開台灣。他說：「我寧可安靜待在印度這裡。」

中國解放軍在1950年進入西藏，在藏人起義反對中國統治失敗後，達賴喇嘛於1959年流亡印度。數十年來，他積極尋求全球支持故鄉的語言和文化自主權。

儘管達賴喇嘛提出「中間道路」的主張，也就是在中國的框架範圍內尋求整個西藏三區實施名實相符的自主自治，但北京仍視達賴喇嘛為危險的「分裂分子」。

中國 達賴喇嘛 印度

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