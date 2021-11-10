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美中元首會議前先同框拜登 習近平將視訊出席APEC

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美中元首會議前先同框拜登 習近平將視訊出席APEC

記者陳政錄／綜合報導
中國國家主席習近平先前在北京，以視訊方式出席20國集團領導人第16次峰會。（新華社）
中國國家主席習近平先前在北京，以視訊方式出席20國集團領導人第16次峰會。（新華社）

亞太經濟合作會議（APEC）將於11月12日舉行線上峰會，中國外交部發言人華春瑩10日宣布，中國國家主席習近平將於11月12日，在北京以視訊方式出席APEC織第28次領導人非正式會議並發表重要講話。

華春瑩還說，習近平將並於11日以預錄影片方式，出席亞太經合組織工商領導人峰會並發表主旨演講。在此之前，習近平曾於4月在美國主辦的氣候變遷全球領導人線上峰會上，和拜登在後者上任美國總統後首度同框。

值得注意的是，據路透報導，美中元首最快下周舉行視訊會議，不過目前兩國官方均未確認此消息。

另，當地時間9日，於紐約舉辦的美中關係全國委員會2021年會上，習近平和拜登分別致賀信「隔空對話」。習近平表示，中方願本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

關於APEC即將舉辦，蔡英文總統2日宣布由台積電創辦人張忠謀擔任領袖會議代表。中國國台辦發言人朱鳳蓮10日上午回應，台灣派員參加APEC相關活動，須符合「一個中國原則」，並表示中方堅決反對台灣參與任何有官方性質的自貿安排，或簽署有官方性質的自貿協議。

習近平 中國 APEC

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