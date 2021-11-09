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讓美軍艦「裸奔」？解放軍「一比一打造」美航艦標靶

記者戴瑞芬／綜合報導
衛星空拍圖顯示，解放軍在新疆塔克拉瑪干沙漠打造美國航空母艦和其他戰艦形狀的標靶。(美聯社)
衛星空拍圖顯示，解放軍在新疆塔克拉瑪干沙漠打造美國航空母艦和其他戰艦形狀的標靶。(美聯社)

中共解放軍在新疆塔克拉瑪干沙漠量身定做等比例模型的大量美軍軍艦靶標，從伯克級驅逐艦、尼米玆級航空母艦，乃至美國新世代超級航艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）一應俱全。華爾街日報報導，這表明在中美圍繞台灣問題的緊張關係加劇之際，共軍開展日益逼真的演習訓練。

中國軍事微博達內講武堂指出，美國衛星披露在新疆沙漠發現的美軍艦艇標靶，其實早在一個多月前的珠海航展上，這款當時被定位為「仿真訓練系統」已經亮過相。

更出乎美軍意外的是，這不是簡單的固定靶標，除了等比例模型的艦艇靶標只，這整套系統還配套實驗站、移動導軌裝置，甚至還有模擬敵軍艦在發現導彈來襲時，進行的緊急機動規避軌道，可謂是「從導彈出筒的後一秒，一直到命中敵艦的前一秒」，敵艦的各種機動反制模式都能無死角模擬，相當於讓美軍艦「裸奔」，共軍得以進行攻防演習訓練。

華爾街日報報導，據兩家總部位於科羅拉多州的美國衛星公司所提供的衛星圖像顯示，共軍建造的仿美軍艦航母的等比例模型，似乎是建在鐵軌上，可模擬軍艦移動。

報導指，共軍把這些軍艦模型當作演練標靶，時機敏感的是，台海問題升溫，北京方面聲稱這是中國的主權領土，而美國向台灣提供軍事裝備。報導指出，目前解放軍在台灣周圍的空中和海上活動越來越頻繁，而美國及其西方盟國則加強了海軍巡邏，這顯然是為了阻止北京方面採取行動控制台灣。

美國 台灣 共軍

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