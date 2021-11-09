六中全會／20大人事前哨戰 習近平第三任期布局脈絡

北京天安門廣場。Getty Images

中共 19屆六中全會正在召開，未來人事變化是20大觀察重點。外界普遍認為，中共總書記習近平 勢將邁入第三任期，暫無「交棒」可能，因此年齡上可望邁入21大的人員更受關注。

若以「七上八下」（67歲續任、68歲退任）的慣例推估，目前的中共政治局委員中，在明年20次全國代表大會（20大）時未滿68歲者，有現任中央辦公廳主任丁薛祥、廣東省委書記李希、上海市委書記李強、天津市委書記李鴻忠、新疆自治區書記陳全國、重慶市委書記陳敏爾、國務院副總理胡春華、中央宣傳部部長黃坤明，以及北京市委書記蔡奇。

從上述人員年齡結構來看，58歲的胡春華、59歲的丁薛祥，以及61歲的陳敏爾最具中共21大「入場資格」，因此備受關注。

另外，中共19屆中央委員會第6次全體會議（六中全會）前夕，各地省級黨委換屆展開，除北京等4個直轄市書記暫未調整，廣東、四川、青海、寧夏、河北、新疆及內蒙古一把手也未換人，其餘省分均已完成黨政主官調整。

外界預期，這些新任地方諸侯當中，勢必有人可望遞補因屆齡退休而釋出的政治局委員名額。

例如，香港明報近期便引述北京消息人士表示，現任湖北省委書記、習家軍成員應勇將北上任職，料將接任中央政法委員會書記，躋身政治局委員。

而在這一輪的地方諸侯人事調動中，又可看出，1960年後出生的人員開始進入中共省部級領導階層，其中更不乏頻繁調動、快速晉升者。

例如，現年59歲的山西省委書記林武，與60歲的安徽省委書記鄭柵潔近年職務調動頻密，成為當前唯二「非中央委員、非中央候補委員、非中紀委委員」的「三非」地方省委書記。相對過往中共梯隊接班途徑，顯得相當罕見。

國立政治大學國際關係研究中心主任寇健文近期接受中央社記者訪問時分析，從這些地方大員的調動來看，可以發現中共雖仍遵循省部級幹部升遷的年齡限制，也未見越級晉升者，「但（升遷）時程縮短了」。

他認為，這顯示習近平並不信任過往地方出身的梯隊接班人員，因此在19大過後，延長原有幹部晉升時間，並頻繁調動、空降年輕人員，藉此安排20大的地方人事布局，「這是為了幹部結構的重新打造」，依循指標則是「政治站位」。因此地方諸侯人選仍以「之江新軍」、「閩江新軍」等舊部為主。

寇健文指出，中共省部級幹部的歷練時間一般而言至少約4年，這類新晉升的人員在20大時不會獲更進一步的晉升；若要在21大躋身中央，則至少要是1960年中後期出生的人員，才有機會進一步晉升。

對於新一輪的地方大員中，「之江新軍」、「閩江新軍」上升勢頭有所減緩，寇健文則表示，習近平舊部在過去幾年已陸續獲提拔，因此未來與習近平有直接關聯的地方幹部勢必會越來越少，取而代之的可能是這些舊部自己延伸出的關係網路。

另外，在這次六中全會前，中共方面也對政法、公安 系統展開清洗，包括前公安部副部長孫力軍、前重慶市副市長兼公安局長鄧恢林、前上海市副市長兼公安局長龔道安、前司法部長傅政華接連落馬。

其中，孫力軍、鄧恢林、龔道安3人均為有負面傳聞的前中共中央政法委書記孟建柱舊部；而傅政華擔任公安部常務副部長時，也與孟建柱擔任中央政法委書記時間有所重疊，在業務上曾受孟建柱指導，因此令外界好奇，整肅層級是否會向上延伸。

寇健文則認為，孟建柱一直被視為上海幫（江澤民派系）核心人物、前中國國家副主席曾慶紅的人馬，因此，這番對政法系統的清洗，很難讓人不聯想到是為了20大而對上海幫展開敲打。