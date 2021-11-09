六中全會／習近平延任後 學者：統一將被抬上日程

中共19屆六中全會通過中共歷史上第三個決議，也是習近平延任計畫的最後一塊拼圖。(美聯社)

中共 19屆六中全會通過中共歷史上第三個決議，也是習近平 延任計畫的最後一塊拼圖。學者指出，20大後習近平正式完成集權目標，統一將會被抬上日程表。

中國 全國人大2018年3月11日以99%贊成率通過憲法修正案，取消國家主席連任限制，並將習近平思想、監察委員會等內容入憲。而8日舉行的中共19屆中央委員會第6次全體會議（六中全會）提出的歷史決議，則為習近平奠定堪比前中共領導人毛、鄧的地位。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，六中全會提出的第3次歷史決議代表習近平的10年改革成果，並鋪陳未來願景，是要烘托習近平「承先啟後」的角色相對毛澤東與鄧小平讓中國「站起來」、「富起來」，習近平則是讓中國「強起來」的人。

趙春山表示，習近平的「強國」目標是拓展中國的國際舞台，在國際建立話語權，建立以中國為要角之一的國際秩序，呼應習近平一再提到的「人類命運共同體」。

當習近平在明年秋季的20大後延任，權力定於一尊時，中國在外交、經濟社會、兩岸，都會有新的面目，兩岸關係也將有所不同。趙春山說，屆時中國「必然不會只在反獨上著力」，20大後，「統一」將進入中共對台議程表。

習近平曾稱統一是中共的「歷史使命」，近期中國兩岸學界對「統一」的談論愈來愈多，更有中國學者稱，未來「促統將從言論變成行動」。10月29日，國台辦副主任劉軍川就在湖北一場研討會上力陳台灣的經濟、民生、文化、外交將如何在統一後受益。

趙春山表示，相較過去中國談兩岸「如何」統一，劉軍川的說法，代表中共已經在為「統一後」作準備。

政治大學國際關係研究中心主任寇健文也認為，未來北京在兩岸議題上，不會有太多讓步，會在軍事、外交方面對台施壓。同時，中國對外也不會在輕易讓步，與美國的對立將會持續，中國也為此做好心理準備。

在這樣的情況下，北京的壓力會進一步激發兩岸民間的對立情緒，加上美中競合，未來的兩岸關係要維持穩定，會更需要雙方政府的危機管控能力。

而在中國內部，從近期中國推出的監管與整頓措施，也可嗅出不同以往的味道。中國陸續擴大對金融、網路企業、地產業的監管，推動演藝圈、補習班、遊戲業的整頓，同時，又以國家之力要求演藝人員修養品格、禁止補習、限制未成年遊戲時間，相較過去中國官方管網路、宗教、NGO等偏向政治管控的行為，當前國家介入社會的程度已經超出一般理解。

寇健文指出，在習近平的「強國」思想下，對社會的管控將會加深，習近平20大連任後，至少5年內，將會是強人領導下的強國，國家介入、滲透社會的「強國、弱社會」情況會更普遍與深入。