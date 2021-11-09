極端氣候 加劇襲擊中國東部城市

中國內蒙、遼寧等地遭遇暴雪，部分地區積雪近1公尺。圖為內蒙赤峰鐵路部門人員在惡劣天氣下清理鐵軌積雪，以確保鐵路通車。Getty Images

中國 今年先後遭遇暴雨、高溫 和目前的大範圍寒潮與暴雪等極端天氣，中國氣象局國家氣候中心副研究員孫劭近日表示，未來30年中國東部地區城市遭遇極端高溫和極端降水事件影響的頻率將持續上升，城市氣候風險不斷加劇。

連日來，暴雪襲擊中國東北地區。內蒙古遼西地區、遼寧省中西部降雪 量都打破1951年來極值，瀋陽市出現100多年來（1905年有氣象紀錄以來）冬季最強降雪過程。

中國氣象部門指出，中國內蒙和東北地區等地降雪持續，其中部分地區出現「極端性」降水。此輪降雪之強歷史同期罕見，遼寧最大降雪量出現在鞍山站，達到79.7毫米。內蒙通遼市出現民眾一早起來因大雪堵住家門，「門打不開」的窘境，部分地區積雪超過1公尺。

孫劭接受澎湃新聞專訪時指出，預計未來30年，河北南部、山東西部、江蘇西部和廣東西部地區的高溫事件發生頻率將大幅上升。即使在最理想的低碳排放狀況下，東部地區的平均高溫日數將從歷史基準期的每年9.3天上升至16.4天，而整個中國10%的國土面積將面臨超過30天的高溫天氣（35度以上）影響。

若在維持目前碳排放水準下的中等排放情況下，東部地區89座城市中有50座城市的高溫日數將增加50%以上，其中37座城市將增加一倍以上。

孫紹表示，研究表明，在沿海地區城市擴張與集聚效應的影響下，未來中國東部地區的人口和財富將繼續增長，極端事件增多加上城市擴張將導致中國東部三大都市圈成為氣候變化對社會經濟影響的熱點地區，亟需（中國）決策者的高度重視。

他強調，近年來全球範圍內極端高溫、極端降水等災害性天氣頻發已是不爭事實，「未來我們很可能遭遇前所未有的極端天氣氣候事件。」