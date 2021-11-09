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中國造美航母標靶 五角大廈：持續關切自身準備行動

內蒙通遼降雪46小時 積雪高達1米多 破70年紀錄

內蒙通遼降雪46小時 積雪高達1米多 破70年紀錄

中國新聞組／北京9日電
通遼大雪，雪比人高。（取材自微博）
通遼大雪，雪比人高。（取材自微博）

中國近期迎來下半年最強寒流，其中內蒙古通遼地區的強降雪持續約46小時，累計降雪量達81.3毫米，積雪深度打破自1951年來的紀錄。當地市民反映，被1米多高雪堵住家門，走500米要花半小時。

據中國氣象局旗下的中國天氣網消息，降雪核心時段已過，但今天仍有小雪，後期若積雪不能盡快消融，有可能引發雪災。

來源：YouTube

學校停課、機場關閉 高速路管制

內蒙通遼地區強降雪已經持續約46小時，累計降雪量達81.3毫米，最大積雪深度在庫倫旗本站的68公分。

報導表示，牧區出現雪災是指由於積雪過厚、維持時間長而掩埋牧草，造成牲畜無法正常採食，導致大量牲畜變瘦和死亡的自然災害。

通遼一樓公寓都被大雪淹了。（取材自微博）
通遼一樓公寓都被大雪淹了。（取材自微博）

中國天氣網專家分析，這次降雪如此之強的首要原因是下半年這股最強冷空氣行進至東北時在高空形成切斷冷渦，黃渤海附近又生成地面氣旋，將黃海和日本海大量強盛水汽輸送至東北、內蒙東南部一帶，冷暖空氣在東北上空產生激烈交匯，降水量大且持續時間長，導致部分地區出現極端性。

另據中新網消息，通遼雪災已致5609人受災、1人死亡。

內蒙古自治區通遼氣象局昨天說，因遭遇特大暴雪，通遼市學校停課、機場關閉，轄區內多條高速公路實施臨時管制。

通遼男子暴雪中走了四小時，不成人形。（取材自微博）
通遼男子暴雪中走了四小時，不成人形。（取材自微博）

暴雪中走4小時 男子變乞丐

各地災情不斷，有通遼男子在暴雪中步行4個小時，變成「乞丐模樣」的視頻在網路走紅。男子姊姊李女士稱，弟弟一個人在家，便邀請弟弟來自己家裡吃火鍋，從弟弟家裡到自己家有十幾公里的路程，平時走路的需要2個小時，由於下大雪弟弟走了4個小時才到自己家。

李女士稱弟弟來之前打扮的挺帥氣的，後來打開門被嚇一跳，都沒認出來是弟弟。看到弟弟被暴雪摧殘成這樣感覺又心酸又好笑。

降雪 中國 機場

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