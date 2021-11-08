「1傳13」成都疑現新冠超級傳播者 家人同事鄰居染疫

中國成都病例疑超級傳播者「1傳13」，圖為檢測示意圖，非當事人。（取材自澎湃新聞）

中國 新冠肺炎疫情 延燒，根據衛健委最新通報，8日新增62例確診病例，其中43例為本土病例，另有46例本土無症狀感染者。此外，四川成都疑似出現「超級傳播者」，23名確診者中，有12人均是其中一名病例的密切接觸者，還有一名無症狀感染者也是該病例的鄰居，形成「1傳13」擴散。

據香港01報導，中國官方通報指，過去一日，中國新增確診病例62例，其中境外輸入病例19例，本土病例則有43例，主要分布在河北12例，黑龍江8例，四川7例，遼寧5例等。

無症狀感染者方面，共新增74例，其中境外輸入有28例，本土有46例。

據報導，值得關注的是，四川成都疑似出現「超級傳播者」，23名確診者中，有12人均是其中一名病例的密切接觸者，包括有4名家人（妻子、女兒、岳父母）、4名同事和4名同樓幢鄰居。此外，還有一名無症狀感染者也是該病例的同樓幢鄰居。

據成都市疫情防控工作發布會上透露，從流行病學調查所見，部分患者與該病例之間並沒有時空上的交集，但他們的共同生活環境比如電梯等，有檢測 出若干陽性樣本，提示本輪疫情感染源頭復雜，電梯等公共空間、辦公場所都存在較大的傳播風險。