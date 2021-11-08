習近平近兩年未出訪 分析指受疫情清零政策束縛

中國國家主席習近平。美聯社

中國 國家主席習近平 將近兩年沒有出訪，也很少邀請他國官員訪中，學者鄧聿文分析，這是因為中國奉行極嚴格的疫情 「清零」政策，且其政治體制讓它無法承受國民大量死亡，因此小心翼翼。

習近平上次出訪是在2020年1月到緬甸，回國幾天後武漢就因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城。許多外媒試圖為習近平在疫情爆發後不再出訪作出解釋。

德國之聲（DW）中文網今天刊發旅居美國的中國獨立學者鄧聿文分析。他注意到，不只習近平疫情後沒有出訪，中國的官員只有外交部長王毅還保持正常的出訪節奏，就算是主管外交工作的中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，也只是3月和9月分別在美國和瑞士和美方官方各見一次，且時間不長。

此外，中國也基本不邀請外國領導人和高級官員到中國訪問，有限的幾次都安排在外地，比如美國氣候特使柯瑞（John Kerry）兩次訪中分別在上海和天津，美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）訪中則安排在天津。

鄧聿文說，領導人的面對面會見，對化解歧見、改善關係有不可替代的作用，習近平必然懂得此道理；但會出現這種極不尋常的現象，「理由現在看來只能是中國奉行的極嚴格的疫情清零政策」。

他說，中國的防疫政策目的是把疫情擋在國門外，不讓國外的疫情特別是Delta變異病毒輸入到國內，而中國政府之所以嚴防死守，是因為怕大量死人。

鄧聿文指出，美國近期日均因COVID-19過世的人數接近2000人，固然有很多人批評美國政府，「但至少它不會對民主體制造成很大衝擊，最多對政客有不利影響」；可是如果中國日死200人，會引起全民的不滿和恐慌，「民眾會把它怪罪於體制，進而衝擊中國統治」。

他說，中國表面上把自己塑造成那麼高尚和無私，保障民眾的生命和財產安全，那出現大量死人的狀況，當然是政府責任。中國努力做到不在疫情中死一個人，「某種程度上可能確實是真的，但也是它的無奈」，中國無法承受死很多人的代價。

領導人出訪必有團隊隨行，這樣就會增加感染機率，且回國也要隔離21天，鄧聿文說，這會影響習近平對團隊下達指令的過程，工作就「基本癱瘓」。如果縮短官員出訪返國的隔離時間，習近平又「不願樹立一個因自己的身分和地位特殊而破壞防疫規定的形象」。

除了疫情的理由，國內繁重的事務以及外部環境的不友善也減少了習近平出國訪問的意願和興趣。但這篇分析認為，並不是因為中國經濟邁向內循環而不再覺得外部世界重要，而是當前諸多行業整頓以及冬奧在即，他必須集中精力處理，免得為明年秋天中國20大埋下隱患。

文章說，中國是世界唯一還在堅持對疫情清零的大國，這對中國開放的壓力越來越大，也影響經濟的運行，民意也很可能因生活和工作的不便而不滿。有理由認為，明年2月冬奧會以及3月中旬「兩會」後，中國會放棄清零做法，重開國門，屆時，習近平和中國其他領導人才會出國訪問。