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六中全會召開地神秘低調 2重要問題待回答

記者羅印冲／綜合報導
中共19屆六中全會於11月8日在北京京西賓館召開。取自多維新聞
中共19屆六中全會於11月8日在北京京西賓館召開。取自多維新聞

中共19屆中央委員會第六次全體會議（19屆六中全會）今起在北京舉行，會議將審議通過「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」。中共官媒人民日報稱，決議將回答兩個重要問題，一是看清楚過去中共為什麼能夠成功，二是弄明白未來中共怎樣才能繼續成功。

為期四天的中共19屆六中全會，11月8日至11日在北京舉行，主要議程包括：中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究全面總結中共百年奮鬥的重大成就和歷史經驗問題，審議「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」稿。此外，可能有小幅人事異動。

據新華社，中共19屆六中全會8日上午在北京登場，中共總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議（討論稿）」向全會作說明。

「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，是中共黨史上繼1945年和1981年後第三個「歷史決議」。

法新社報導，習近平在六中全會上將為他的長期執政定下基調，會中將通過中共歷史上第三個「歷史決議」，象徵著「習近平的權威是無可爭議的」。這次會議將為明年舉行的中共二十大鋪路。

按慣例，中共黨代會、「全國兩會」大都在北京人民大會堂舉行，但中全會都在京西賓館舉行。

據多維新聞，外表低調、氛圍神秘的京西賓館，隸屬於中共軍方。在文革時期，一度成為一大批老幹部躲避衝擊的藏身之所。文革結束後，作為中共黨政軍重要會議舉辦地。

連日來，中共機關報人民日報、新華社陸續發出系列長文，頌揚習近平的政績，諸如「新時代的關鍵選擇」、「習近平帶領百年大黨奮進新征程」特稿等等，回顧習近平「親自部署」的各項決策，也細數習上任以來的各方面政績。

六中全會將通過中共歷史上第三個「歷史決議」，為習近平長期執政定下基調。（美聯社）
六中全會將通過中共歷史上第三個「歷史決議」，為習近平長期執政定下基調。（美聯社）

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