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習近平推共同富裕 中國富豪忙闢新管道轉移資產

中央社紐約8日綜合外電報導
中共總書記習近平。(美聯社)
中共總書記習近平。(美聯社)

由於中國領導人習近平挾強大支持聲浪，正採取一些新措施要讓社會財富重新分配；中國富豪原本把注意力放在賺錢，如今已轉為放在如何保住財富。

美國福斯新聞（Fox News）報導，中國富豪原已周期性感到有必要對政府隱藏財富，但北京最近推動的「共同富裕」政策，已在中國富豪圈掀起一陣小恐慌。

政策表面目的是要縮小中國的貧富差距，但相關法律提案的條文和執法細節卻依舊模糊。

北京為加強控制中國網路業巨擘，例如電商平台阿里巴巴及遊戲與社群媒體營運商騰訊等，已採取反壟斷和資安相關整頓措施。原因是這類企業的規模已顯得太大，恐怕會不受控制。

「共同富裕」一詞，中國前領導人毛澤東在1950年代便提出過，1980年代領導人鄧小平又再度提起。

中國當局原本已定期會採取令富豪驚嚇的政策，知名例子之一是在2012年左右制定了一些新法，引發中國富人藉由大買藝術品將資金洗到海外。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發、導致中國國界關閉後，將資金從中國移出的程序又變得更加困難；北京同時還禁止加密貨幣交易，這原本是受歡迎的資金移動方式。種種因素促使富人尋找新方法來保護財富。

上海睿威律師事務所合夥律師趙苗告訴彭博（Bloomberg）：「幾年前人們只關心如何投資，現在他們不再渴望冒險。」

中國富豪為了合法將資金在國內轉移，採取3種主要方式：分別是將更多資金投入離岸信託、藉投資綠科技和外國企業分散資產種類，以及雇用地下換匯商在必要時搬移資金。

不過這3種新方法都各有挑戰，要不是在中國是全新嘗試，就是因為北京可能訂定的法律而面臨難度。

舉例來說，保護資金免受中國政府可能實施的任何遺產稅制課徵，利用信託或許是吸引人的方法；但在完全不知道北京未來可能針對信託管理祭出那些法律的情況下，顧問已建議客戶對個人資產盡可能保有最小控制。

中國 北京 投資

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