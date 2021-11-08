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中國記者節 胡錫進：中國媒體從業者受到的限制在增多

特派記者賴錦宏／北京報導
中國環球時報總編輯胡錫進。（多維新聞）
中國環球時報總編輯胡錫進。（多維新聞）

8日是中國記者節，中國環球時報總編輯胡錫進在微博發文，稱自己從事一輩子新聞工作，他指中國媒體人需要探索來讓媒體堅持正確輿論導向，又稱中國媒體乃「公」字當頭，非私營機構，守衛的是「黨交給我們的輿論陣地」，他還坦承「一段時間以來，媒體從業者受到的限制在增多」。

胡錫進文章指，從報紙到廣播到電視再到互聯網，都是西方發明的，其中自帶了西方的體制因素和價值觀。傳到中國，一方面要使用好它們的傳媒屬性，一方面又要將它們「中國化」，使之契合中國的政治體系和價值體系。

他指，這意味著中國的媒體人必須是一群探索者，而且他們承擔的是中國探索最艱難的部分之一。「探索注定是中國媒體人的集體擔當，怎樣做得讓中國媒體堅持正確輿論導向，在中華民族波瀾壯闊的偉大復興中扮演一個積極有作為而且恰當的角色，這是中國媒體人獨有的使命，世界上沒有經驗讓我們模仿。」

胡錫進話鋒一轉，指來自宣傳部門之外的政府職能部門和各地政府，以及有影響力的各種機構的干預在增多。他們出於各自工作的考慮，要求媒體對他們的工作給予服務式的緊密配合，不斷提出媒體該報導什麼，不該報導什麼，特別是他們遭遇負面輿情時希望媒體沉默，幫著事態降溫。「這樣的具體要求總體上呈增多之勢，對媒體的工作形成了越來越大的干預力，壓縮了媒體自我探索支持國家推進路線方針政策的空間。」

他還表示，社會有必要更加尊重媒體和媒體從業人員。希望包括政府在內的整個社會不斷給予媒體支持、包容和鼓勵。

他的微博下，有許多留言，不少中國網民則糾正胡錫進，「你幹了一輩子宣傳，而非新聞」。

中國 工作 微博

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