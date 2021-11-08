讚譽疫情災難哨兵 華郵社論呼籲搶救張展

2020年12月28日，上海浦東新區法院以「尋釁滋事罪」判張展有期徒刑4年。（中央社）

因前往武漢 報導疫情 被判刑的中國公民記者張展 ，在獄中絕食抗議致身體虛弱。華盛頓郵報今天發表社論關切張展現況，讚許她是這場災難的哨兵，應搶救張展。

張展在2020年2月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，前往湖北武漢採訪疫情，並透過微信、推特、YouTube發布報導。同年5月，張展被上海警察跨省拘捕後羈押在上海，12月28日被以「尋釁滋事罪」被判處有期徒刑4年。

被關押的張展自5月中旬起在獄中絕食抗議致身體虛弱，她的哥哥張舉日前透過推特發文，擔憂張展活不過這個冬天；家人與友人呼籲盡快讓張展保外就醫。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天發表社論擔憂張展的近況。社論指出，張展被捕和監禁是中國更大範圍掩蓋疫情的一部分，除了張展外，率先揭露疫情的8名武漢醫師遭到譴責、中國高層直到去年1月20日才對外公開疫情，加上中國官方不斷試圖阻擾外界調查疫情起源並不斷將疫情根源歸咎中國境外等，都是為了掩蓋疫情。

社論也向張展致敬，因為她勇敢嘗試紀錄武漢在疫情爆發後最初幾周的混亂與災難，她是「一場迫在眉睫的災難哨兵」，她的新聞工作不是犯罪，她不能再在監獄中待上片刻，她不該因此喪命。