恒大再出售恒騰網絡股份 套現逾5千萬美元

中國恒大繼續出售恒騰網絡股份。（路透）

近月身陷財務危機的中國恒大集團 ，8日再次宣布出售旗下恒騰網絡股份。據港交所晚間公告，中國恒大11月8日以每股港幣2.0365元的均價，出售2億股恒騰網絡股份，套現港幣4.073億元（約5230萬美元）。

在此之前，上周五晚間（5日），港交所權益資料顯示，中國恒大減持3.3億股恒騰網絡。當時交易完成後，騰訊持股23.9%，躍居第一大股東，恒大以22.98%持股退居第二大，並藉此次減持回籠現金港幣7.17億元。

將旗下恒大物業股權售予地產商合生創展破局後，中國恒大近期除了公告三大化解風險的戰略，積極復工復產，仍持續尋求出售旗下資產的可能。

據華爾街日報報導引述知情人士稱，上月，中國恒大集團透過出售兩架私人飛機，套現5,000萬美元，讓公司獲得了急需的資金，避免其美元債發生違約。

受騰訊上周五成為大股東激勵，恒騰網絡股價 8日開盤後一度漲近13%，但隨後賣壓湧現、漲幅收窄，截至8日收盤，恒騰網絡股價報港幣2.05元，漲幅0.99%，市值港幣189.31億元，另中國恒大收跌0.87%，報港幣2.28元。