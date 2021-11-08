我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國補教時代結束 「新東方」創辦人：改賣農產品

美邊界睽違20個月重啟 墨西哥數百輛車排隊等入境

中國補教時代結束 「新東方」創辦人：改賣農產品

特派記者林宸誼／上海即時報導
中國「雙減」政策讓補教業深受打擊，新東方創辦人俞敏洪表示將成立大型農業平台，直播帶貨。（圖取自新東方網頁neworiental.org）
中國「雙減」政策讓補教業深受打擊，新東方創辦人俞敏洪表示將成立大型農業平台，直播帶貨。（圖取自新東方網頁neworiental.org）

中國「雙減」（減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔）之下，教育培訓龍頭新東方公司掌門人俞敏洪推出「壯士斷腕」行動，除了近1500個教學據點要退租，並已捐贈8萬套課桌椅給農村學校，接下來還將繼續捐贈，把課桌椅送到有需要的地方去。

俞敏洪在11月7日的直播中表示，新東方未來計畫成立一個大型的農業平台，自己將會和幾百位老師透過直播帶貨，幫助農產品銷售，支持鄉村振興事業。

上海證券報報導，在最新直播中，俞敏洪表示，新東方送出去了接近8萬套課桌椅，「後面至少還有一半以上的課桌椅將會捐贈，至少再捐贈8萬套課桌椅，我們將在力所能及的範圍內把這些課桌椅送到有需要的地方去。」

新東方此舉迎來不少網友的叫好，稱讚「是條漢子」。

俞敏洪11月4日在朋友圈轉發了一篇文章，並附文：「教培時代結束，新東方把嶄新的課桌椅，捐給了農村學校，已經捐獻近八萬套。」他轉發的，是新東方公眾號當日發表的「當一輛紅色卡車，駛向遠方」。

直播中俞敏洪透露，新東方最大的業務要停止，新東方接近1500個教學據點要退租，這是一個極其艱難但不得不為之的決定，這些教學據點僅裝修就花了人民幣六、七十億元，屆時還要考慮違約金、學生學費退款以及老師離職工資等，開銷巨大，不過新東方的資金鏈沒有出現問題。

俞敏洪指出，新東方有一個規定，如果新東方不做了或者倒閉了，新東方帳面上的資金必須足夠同時退還學生學費和支付所有員工離職工資，這條規矩算是救了新東方。

先前，俞敏洪在新東方高管會議上宣布，秋季課程結束後將停止小學和初中學科業務的線下招生，各個城市接下來也將逐步關閉教學據點，主要是因為時間和價格限制，在現在的政策環境下，「調整迫在眉睫」。他還鼓勵各地分校校長積極嘗試素質等新方向，「大不了嘗試所有業務都失敗了，新東方帳上沒錢了，我們喝頓大酒就散夥。」

胡潤研究院10月27日發布「2021胡潤百富榜」顯示，從財富下降的比例來看，今年降幅最大的行業是校外培訓機構。新東方俞敏洪財富則從去年人民幣260億元(約40億美元)縮水至人民幣75億元(約11.7億美元)。

公眾號文章顯示，因為業務調整，新東方各地學校退租了部分校區，遺留下了一堆嶄新的課桌椅，這些課桌椅都是新東方為了讓孩子們有更好的學習環境專門定制的，有些可以根據孩子的身高調節高度，有些做了圓角的設計避免孩子不小心磕到頭，這些定制桌椅，每套大概市場價人民幣六、七百元。

中國教育培訓龍頭新東方，捐贈8萬套課桌椅給農村學校。擷自俞敏洪微博
中國教育培訓龍頭新東方，捐贈8萬套課桌椅給農村學校。擷自俞敏洪微博

教育 招生 中國

上一則

「別再對外表自卑」 高校禿頂男告白女生 抱得美人歸

下一則

恒大再出售恒騰網絡股份 套現逾5千萬美元

延伸閱讀

直播帶貨遭酸 黃子韜暴氣：賺點錢不行？

直播帶貨遭酸 黃子韜暴氣：賺點錢不行？
美國10月就業好轉、工資續升 通膨壓力不減

美國10月就業好轉、工資續升 通膨壓力不減
疫情消退 10月就業增45萬個工作崗位 工資可能繼續攀升

疫情消退 10月就業增45萬個工作崗位 工資可能繼續攀升

世界日報紅藍卡線上講座 11/6 再增4場

世界日報紅藍卡線上講座 11/6 再增4場

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
中國國務院副總理張高麗。（中新社）

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

2021-11-03 19:55
三人在路邊的互動令網友及路人側目。（視頻截圖）

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2021-11-06 10:00
中國工程院院士鍾南山。圖／中新社

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

2021-11-06 11:16

超人氣

更多 >
「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊
蔣經國4子女 在台都有義父

蔣經國4子女 在台都有義父
北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡
比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」
習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看