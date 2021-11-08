中國補教時代結束 「新東方」創辦人：改賣農產品

中國「雙減」政策讓補教業深受打擊，新東方創辦人俞敏洪表示將成立大型農業平台，直播帶貨。（圖取自新東方網頁neworiental.org）

中國 「雙減」（減輕義務教育 階段學生作業負擔和校外培訓負擔）之下，教育培訓龍頭新東方公司掌門人俞敏洪推出「壯士斷腕」行動，除了近1500個教學據點要退租，並已捐贈8萬套課桌椅給農村學校，接下來還將繼續捐贈，把課桌椅送到有需要的地方去。

俞敏洪在11月7日的直播中表示，新東方未來計畫成立一個大型的農業平台，自己將會和幾百位老師透過直播帶貨，幫助農產品銷售，支持鄉村振興事業。

上海證券報報導，在最新直播中，俞敏洪表示，新東方送出去了接近8萬套課桌椅，「後面至少還有一半以上的課桌椅將會捐贈，至少再捐贈8萬套課桌椅，我們將在力所能及的範圍內把這些課桌椅送到有需要的地方去。」

新東方此舉迎來不少網友的叫好，稱讚「是條漢子」。

俞敏洪11月4日在朋友圈轉發了一篇文章，並附文：「教培時代結束，新東方把嶄新的課桌椅，捐給了農村學校，已經捐獻近八萬套。」他轉發的，是新東方公眾號當日發表的「當一輛紅色卡車，駛向遠方」。

直播中俞敏洪透露，新東方最大的業務要停止，新東方接近1500個教學據點要退租，這是一個極其艱難但不得不為之的決定，這些教學據點僅裝修就花了人民幣六、七十億元，屆時還要考慮違約金、學生學費退款以及老師離職工資等，開銷巨大，不過新東方的資金鏈沒有出現問題。

俞敏洪指出，新東方有一個規定，如果新東方不做了或者倒閉了，新東方帳面上的資金必須足夠同時退還學生學費和支付所有員工離職工資，這條規矩算是救了新東方。

先前，俞敏洪在新東方高管會議上宣布，秋季課程結束後將停止小學和初中學科業務的線下招生 ，各個城市接下來也將逐步關閉教學據點，主要是因為時間和價格限制，在現在的政策環境下，「調整迫在眉睫」。他還鼓勵各地分校校長積極嘗試素質等新方向，「大不了嘗試所有業務都失敗了，新東方帳上沒錢了，我們喝頓大酒就散夥。」

胡潤研究院10月27日發布「2021胡潤百富榜」顯示，從財富下降的比例來看，今年降幅最大的行業是校外培訓機構。新東方俞敏洪財富則從去年人民幣260億元(約40億美元)縮水至人民幣75億元(約11.7億美元)。

公眾號文章顯示，因為業務調整，新東方各地學校退租了部分校區，遺留下了一堆嶄新的課桌椅，這些課桌椅都是新東方為了讓孩子們有更好的學習環境專門定制的，有些可以根據孩子的身高調節高度，有些做了圓角的設計避免孩子不小心磕到頭，這些定制桌椅，每套大概市場價人民幣六、七百元。