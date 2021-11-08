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「叫余偉來」瑪莎拉蒂酒駕女嗆警 網：真有2個分局長

特派記者賴錦宏／北京報導
江西一名開瑪莎拉蒂女司機拒絕警方要求的酒精呼氣測試，還要求警察「叫余偉過來！」（取材自微博）
江西一名開瑪莎拉蒂女司機拒絕警方要求的酒精呼氣測試，還要求警察「叫余偉過來！」（取材自微博）

「叫余偉（音）過來！」這兩天，「余偉」成了中國網路最熱門名字，因江西一名開瑪莎拉蒂（Maserati）女司機拒絕警方要求的酒精呼氣測試，還要求警察「叫余偉過來！」意圖動用關係逃避酒測，但被警員霸氣拒絕。結果，名叫「余偉」的公安局長遭到中國網友全民熱蒐。

據港媒，11月6日晚，江西南昌展開打擊酒駕行動，有電視台記者在網上直播，但其中一名被要求接受檢測的女車主態度囂張，不但沒有配合酒精呼氣測試，還對著交通警員說：「叫余偉過來！」，似乎是想利用高級官員的職權打壓前線警務人員。

來源:YouTube

但警員不為所動，在電視鏡頭前對女司機說：「叫誰來都沒用」、「你說出任何人的名字，都是在害他」、「如果你還當你的朋友是朋友，你就配合好了」。

結果女司機糾纏了17分鐘，經歷66次吹氣才成功，最後證實她酒精含量超標，要再送去醫院做抽血檢測。

事情沒有因此而完結，中國網友在網路搜索「余偉」後，還真的在公安系統搜出了二個「余偉」。一位是喻煒，江西省西湖區副區長、公安分局局長；另一位是余煒，江西省東湖區副區長、公安分局局長。

江西公安部門則表示，已在全面核實中，到底女司機口中的「余偉」是西湖區的喻煒，還是東湖區的余煒，又跟女司機有何關係，如有違規會依法究辦。

到昨日，南昌交警發通告，指涉事司機孫某已涉嫌危險駕駛罪，被公安機關依法刑事立案，但未有提到女司機口中的「余偉」是誰，引起中國網友不滿，質疑事涉包庇。

公安 中國 檢測

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