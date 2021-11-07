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中印能源危機暫時緩解 但冬季供電將面臨風險

編譯洪啟原／綜合外電
中國和印度的缺電危機開始解除警報，但冬季供電將面臨風險。(路透)
中國和印度的缺電危機開始解除警報，但冬季供電將面臨風險。(路透)

中國印度這兩大經濟體先前傳出能源危機，導致電力吃緊和可能拖累經濟成長，如今這些危機雖開始解除警報，但冬季將對供電帶來新一波挑戰。

在中國和印度政府要求採礦業者擴大生產後，這兩國的煤炭供應再度加。此舉有助發電廠和大型工業客戶重新開始建立庫存。煤炭是中、印發電的關鍵來源。

中國輸電網龍頭6日表示，整個供電區域內的供需已恢復平衡，不過某些高耗電和高污染的省仍維持節約用電。該公司架設的電網涵蓋中國大陸約88%的領土。印度也已解決電力短缺問題，先前竄升的現貨電價現已大跌。

IHS Markit全球電力與再生能源執行董事周喜洲說：「這兩國在冬季供電可能面臨風險，但當前電力吃緊現象已緩解。」

煤炭供應遭到壓縮，推升全球煤炭價格飆漲至歷史新高，並使瑞士礦商嘉能可（Glencore）和中國大陸神華能源近幾周的獲利勁增。

澳洲紐卡斯爾港出口的高品質熱燃煤價格，自10月起已重挫三分之一。中國的熱燃煤期貨在10月中飆漲，隨後暴跌近50%。

政府採取一系列干預措施，促使地區能源供應改善。中國和印度都敦促國營煤礦事業加快速開採。北京當局還採取行動限制煤炭價格和燃料出口，並擴大進口煤炭、天然氣及柴油。

這個擴大石化燃料供應的行動，也讓全球注意到今年來溫室氣體排放量回升，和中印在能源系統改革和實現減排目標所面臨的挑戰。中印都在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）提出減排目標。

中國近幾周的煤炭產量每日平均增加逾100萬噸，至大約1189萬噸，預估可能很快超過政府設定的日產量目標1,200萬噸。摩根士丹利分析師在被告中說，增產超出預期，供應缺口明顯縮小。

印度電廠的煤炭庫存到5日為止爆增至1,240萬噸，遠高於10月點720萬噸。主要的工業消費者也看到供需情況改善，政府先前優先保障電廠用煤，導致前者取得的煤炭供應很有限。

彭博行業研究的分析師Michelle Leung說：「電力短缺持續緩解，大家都在增產煤碳，生產步調非常可觀。」

中國 印度 分析師

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