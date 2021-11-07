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今年前10月 中國對台灣出口增31.7%

記者陳政錄／即時報導
圖為河北唐山港京唐港區貨櫃碼頭。新華社
圖為河北唐山港京唐港區貨櫃碼頭。新華社

中國海關總署7日發布最新數據，2021年前十個月，中國對台灣進出口總值達2,662.9億美元。其中，出口634.4億美元，年增31.7%，進口2,028.4億美元，年增26.6%，中國累計對台貿易逆差約為1,394億美元。

公告數據顯示，10月當月，中國對台灣進出口總值為267.8億美元。其中，出口63.9億美元，進口203.8億美元。

另，按美元計，今年前十個月，中國外貿進出口總值為4.89兆元，年增31.9%。其中，出口2.7兆美元，年增32.3%；進口2.19兆美元，年增31.4%，貿易順差累計達5,106.3億美元，年增36.6%。

單月數據來看，2021年10月，中國整體進出口為總值5,159億美元，年增24.3%，月減5.3%。其中，出口3,002.2億美元，年增27.1%，月減1.8%，進口2,156億美元，年增20.6%，月減9.7%。當月貿易順差845.4億美元，年增47.5%。

中國海關總署表示，今年前十個月，中國對東協、歐盟和美國等主要貿易夥伴進出口均增長，其中，民營企業增速最快，比重提升，另機電產品和勞動密集型產品出口均增；大宗物品方面，鐵礦砂、原油、大豆等商品進口量減價揚，煤、天然氣進口量價齊升。

中國 台灣 美國

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