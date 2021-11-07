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華語藝人成天被迫選邊站 黃秋生糾正：不是站，是跪

記者李姿瑩／專訪
黃秋生(中)在台錄影結識了蔡凡熙和莊凱勛。圖／本報系資料照
黃秋生(中)在台錄影結識了蔡凡熙和莊凱勛。圖／本報系資料照

金馬獎即將於27日登場，身為各大國際影人認可的頒獎典禮，先前在台灣宣傳「開著餐車交朋友2」的黃秋生，也一直對金馬獎有所期待。他日前接受專訪時雖然瀟灑說：「有得是最好，沒有也無所謂。」但他還是想知道，2018年的傾力之作「淪落人」，怎麼會連入圍機會都沒有。

在黃秋生眼中，台灣的金馬獎和香港的金像獎一樣，都是不受外力影響，極具公信力的獎項。他早就不在乎錦上添花的頒獎典禮，自曝早把分豬肉的破銅爛鐵獎座丟了好幾個。可惜港片產量逐年遞減，加上疫情影響，導致金像獎入圍競爭對手越來越少。

而金馬獎在踩到政治地雷之後，少了中國片與會，但黃秋生認為「其實是好事」。他直言：「台灣是有能力的，沒有必要去當別人的太監。」只是港台演藝圈三不五時面臨「選邊站」的議題，黃秋生不改猛烈本性，馬上糾正：「不是站這邊就是跪那邊，哪有得站，想得美。」

他不認同為了賺錢醜態百出，尤其是許多藝人其實並不缺錢。即便「開著餐車」薪酬遠比不上赴中國當導師，但黃秋生卻從中獲得無比的成就感。他不只透過節目結識了多名好友，還因為參與了辦桌，體驗到完美的團隊合作和絕妙美食，盛讚彷彿就像處在「人生的高峰」，成為演藝生涯中的難忘回憶。

黃秋生認為不能為了賺錢放棄氣節。圖／LINE TV提供
黃秋生認為不能為了賺錢放棄氣節。圖／LINE TV提供

黃秋生 台灣 入圍

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