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中國祭「汙染防治」新規 嚴控煤炭消費增長

記者陳政錄／即時報導
列車在江蘇連雲港煤炭碼頭運送進口電煤。（圖／新華社）
列車在江蘇連雲港煤炭碼頭運送進口電煤。（圖／新華社）

為達成2030碳達峰、2060碳中和的「雙碳目標」，中國7日公布關於打好「汙染防治攻堅戰」的最新官方意見，指出在十四五期間，要嚴控煤炭消費增長，將非化石能源消費比重提高到20%左右，並力促2025年之前，地級及以上城市PM2.5下降10%，空氣質量優良天數比率達到87.5%。

中國官媒《新華社》7日經由中國國務院授權，對外發布「關於深入打好汙染防治攻堅戰的意見」，涵蓋總體要求、加快推動綠色低碳發展、深入打好藍天保衛戰、深入打好碧水保衛戰等幾大主題；在此之前，中國當局已先後發表做好碳中和碳達峰的工作意見，以及2030年達成碳中和的具體行動方案。

在此次公布打好「汙染防治攻堅戰」的官方意見稿中，重申2025年，要達到生態環境持續改善，主要汙染物排放總量持續下降，單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%等主要目標。

同時，意見要求，到2025年，全中國地級及以上城市PM2.5濃度下降10%、空氣質量優良天數比率達到87.5%、地表水Ⅰ－Ⅲ類水體比例達到85%，重汙染天氣、城市黑臭水體基本消除，土壤汙染風險得到有效管控、固體廢物和新汙染物治理能力明顯增強等。

意見表示，到2035年，要廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰後穩中有降，生態環境根本好轉，美麗中國建設目標基本實現。

在加快推動綠色低碳行動上，意見要求落實2030年應對氣候變化國家自主貢獻目標，點名以能源、工業、城鄉建設、交通運輸等領域和鋼鐵、有色金屬、建材、石化化工等行業為重點，深入展開碳達峰行動，加強甲烷等非二氧化碳溫室氣體排放管控，並制定國家適應氣候變化戰略2035。

意見提到，在「十四五」時期，要嚴控煤炭消費增長，非化石能源消費比重提高到20%左右，京津冀及周邊地區、長三角地區煤炭消費量分別下降10%、5%左右，汾渭平原煤炭消費量實現負增長。同時，原則上不再新增自備燃煤機組，支持自備燃煤機組實施清潔能源替代，堅決遏制高耗能高排放項目盲目發展。

在藍天保衛戰、碧水保衛戰上，意見要求，京津冀及周邊地區持續展開秋冬季大氣汙染綜合治理專項行動，並對東北、重點行業加強管理，到2025年，中國全國重度及以上汙染天數比率控制在1%以內，另揮發性有機物、氮氧化物排放總量比2020年分別下降10%以上，提高鐵路貨運、水路貨運、推廣清潔能源汽車，另到2025年，縣級城市建成區基本消除黑臭水體，而京津冀、長三角、珠三角等區域力爭提前1年完成，持續打好長江保護修復攻堅戰等。

中國 國務院 汽車

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