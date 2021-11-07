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中國房地產政策緊縮 中古屋交易量「跌回7年前水準」

中央社／上海7日電
據調查，中國深圳、杭州等13個重點城市今年10月的中古屋成交量年減4成，回到2015年的水準。（中新社）
據調查，中國深圳、杭州等13個重點城市今年10月的中古屋成交量年減4成，回到2015年的水準。（中新社）

中國監管部門頻頻釋放「穩樓市」信號後，房地產政策調整似乎有了成效。據分析機構調查，今年10月，中國13個重點城市的中古屋成交量年減4成，回到2015年的水準。

分析同時指出，隨著中國房地產金融環境持續緊縮，2021年第3季，中國居民購房的槓桿率創下近9年新低。

根據每日經濟新聞、中國新聞網報導，今年下半年以來，中國的房地產業金融環境持續收緊，加上調控政策影響，不分新屋與中古屋，全國市場迅速降溫。進入第3季後，仍呈現旺季不旺的態勢。房地產分析機構普遍認為，短期內利空明顯，未來兩、三個月，熱點城市的房市可能繼續降溫。

報導引述房地產分析機構易居研究院的最新報告指出，今年10月間，包含深圳、杭州、廈門在內的13個房地產熱點城市，中古屋的成交量約為3.6萬戶，較9月減少1.4萬戶。與去年同期相比，年減42.8%。總交易量跌回7年前，象徵從2015年以來，中古屋市場的上升行情暫告結束。

分析指出，中古屋市場成交量連續數月快速下滑，主因是「中古屋成交指導價」、「限購政策」、與「整治市場亂相政策」等原因所致。

除了中古屋市場冷卻，這份報告點出，受到房地產金融環境持續緊縮的影響，今年上半年多地的房貸審批趨嚴，金融機構對房地產業的風險偏好不斷收縮，部分商業銀行的個人住房貸款額度不足，利率上漲。

在這樣的情形之下，今年第3季中國全國居民購房槓桿率為24.8%，年減6.8個百分點，同時創下近9年新低。一定程度上也影響了房地產銷售。

針對今年第4季的房地產市場情形，易居研究院研究員湯懷英在報導中提到，預計槓桿率成長或下滑的空間不大，將會繼續持平；房地產研究機構中指研究院的指數事業部研究副總監陳文靜表示，「部分城市存在政策微調預期，整體市場有望改善，但政策環境仍較為嚴格，短期市場仍有調整壓力。」

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