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為六中全會暖身 新華社發萬字長文頌揚習近平

記者林則宏／即時報導
在中共十九屆六中全會即將登場前，新華社發布萬字長文全力頌揚習近平。新華社
在中共十九屆六中全會即將登場前，新華社發布萬字長文全力頌揚習近平。新華社

中共十九屆六中全會將於下周一登場，會議將審議中共黨史上第三份「歷史決議」：「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，預計將進一步突出中共中央總書記習近平的功績。為配合六中全會的召開，新華社6日發布逾萬字長文，卯足全力頌揚習近平。

新華社在題為「習近平帶領百年大黨奮進新征程」的特稿，為習近平戴上了六頂桂冠：「像愛父母那樣愛老百姓」的黨的總書記、眾望所歸的領導核心、讓國家強起來的戰略家實幹家、開闢新境界的時代變革者、胸懷天下的大國領袖、繼往開來的領航人。

文章稱，「海內外輿論評介習近平，說他是一位信念堅定又行動果敢的人、思想深刻又情懷深厚的人、善於繼承又勇於創新的人、能始終把握大局又敏於掌控變局的人、奮鬥不止又有強大自制力的人、謙遜平和又無所畏懼的人。」

新華社指出，中共十九大以來，習近平強軍思想、習近平經濟思想、習近平生態文明思想、習近平外交思想、習近平法治思想相繼確立，成為習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分。

中共中央黨校教授辛鳴更將習近平與毛澤東、鄧小平並列。辛鳴說，「像毛澤東、鄧小平一樣，習近平再次成功推動了馬克思主義中國化、時代化—這正是中共百年來取得成功的基本經驗。」

中共中央黨報、人民日報6日除頭版全版幾乎都是習近平的報導，四版也以全版刊登題為「書寫中華民族幾千年歷史上最恢宏的史詩」約一萬五千字的文章，羅列習近平過去九年的重要談話，強調要「更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」。

香港明報5日曾引述北京知情人士說法指出，下周召開的中共十九屆六中全會將審議的新「歷史決議」，將首次確立毛、鄧江胡及習的中共百年「三段論」劃分，進一步突出習近平的功績，為二十大習近平繼續掌舵中國掃清障礙。

習近平 中共 中國

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