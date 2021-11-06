中日「無印良品」商標之爭 山寨又勝訴 獲賠40萬

圖為上海淮海路上一家日本MUJI無印良品門店。(記者林則宏／攝影)

「無印良品」究竟是中國 的商標還是日本 的品牌？中日兩家「無印良品」商標之爭的第二輪，日本MUJI無印良品又輸了，北京 市朝陽區人民法院近日一審判決，日本MUJI無印良品因一份聲明涉嫌貶損北京無印良品商譽，必須賠償經濟損失人民幣30萬元和合理開支10萬元(總共約6萬美元)，並公開聲明以消除影響。

據大陸南方都市報報導，中日兩家企業過去就曾因「無印良品」商標纏訟四年，最終日本MUJI無印良品被大陸法院認定侵權成立而敗訴。2019年11月日本MUJI無印良品就此發布公開聲明。結果，這份聲明引發雙方又一輪官司。

報導稱，日本MUJI無印良品成立於1980年，是由株式會社良品計畫註冊經營的品牌。2005年4月，日本MUJI無印良品進入中國，目前由無印良品（上海）商業有限公司運營。

中國大陸的「無印良品」商標2001年4月由海南南華實業貿易公司註冊，核定使用範圍為第24類「棉織品、毛巾、毛巾被、浴巾、枕巾、地巾、訂單、枕套、褲子、被罩、蓋墊、坐墊罩」商品。

2004年，該商標被轉讓給北京棉田公司。2011年7月，北京棉田公司註冊「無印良品」商標，隨後授權北京無印良品公司使用。

中日企業「無印良品」商標之爭始於2015年。因認為日本MUJI無印良品在生產、銷售的毛毯、床罩、床褥、浴巾、面巾、被套、枕套等商品上使用「無印良品」構成商標侵權，北京棉田公司和北京無印良品公司因此將日本MUJI無印良品背後兩家公司告上法院。

2019年11月4日，北京高院認定日本MUJI無印良品侵權成立，判決日本MUJI無印良品立即停止侵權行為，賠償原告經濟損失人民幣50萬元及合理開支12.6萬餘元，並發布30天聲明以消除侵權影響。結果，日本MUJI無印良品發布的聲明引發雙方新一輪糾紛。

該聲明稱，在中國大陸範圍內，株式會社良品計畫幾乎在所有的商品、服務類別上註冊「無印良品」商標，僅在布、毛巾、床罩等商品類別的一部分，被其他公司搶註了「無印良品」商標。因此，日本MUJI無印良品在中國大陸針對這些商品不能使用「無印良品」商標，但於2014年及2015年錯誤使用了該商標。

因為，聲明中「搶註」兩字，引發兩家公司新一輪官司。北京棉田公司認為，這份聲明足以導致公眾認為棉田公司系「不法之徒」，搶註日本MUJI無印良品的商標，進而認為棉田公司的「無印良品」毛巾、被子等商品為山寨貨。

爲此，北京棉田公司以商業詆毀為由，將日本MUJI無印良品背後的兩家公司再度告上法院，求償經濟損失人民幣300萬元和合理開支10萬元；並且必須在日本MUJI無印良品的微信公眾號、天貓與京東的網店和實體門店，以及報紙媒體連續一個月發布聲明來消除影響。

北京市朝陽區人民法院指出，雙方商標爭議已持續多年，為維護生效判決的權威，日本MUJI無印良品理應本著客觀、審慎的態度對外發布聲明，但聲明卻存在違背事實的表述，這並非對生效判決的適當履行。因此，判決日本MUJI無印良品的聲明實際貶損北京棉田公司商譽，構成商業詆毀。