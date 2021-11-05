拜習會上公布？美中傳重開領事館 中：盼美糾正錯誤

大陸外交部發言人汪文斌。(中新社)

美中關係將出現重大修復？有美媒報導，習拜線上會議可能會宣布重開領事館與簽證 放寬等緩和雙邊緊張關係的政策。對此，中國 外交部發言人汪文斌5日回應稱，這是猜測性報導，目前沒有可提供的消息，希望美方糾正錯誤，同中方相向而行，推動中美關係盡早重回穩定發展的正確軌道。

美中關係在川普執政後急轉直下，2020年7月雙方互相關閉中國駐休士頓及美國 駐成都總領事館，且互相對特定人士實施制裁，收緊對學生與記者的簽證。2021年1月拜登就任後，雙方關係並未好轉，高層會議頻現劍拔弩張，你來我往畫面。

據美媒Politico引述消息人士報導，美國總統拜登和國家主席習近平可能在年底線上峰會上，針對重開領事館和放鬆簽證限制等問題上達成共識，不過峰會日期和議程尚未確定。儘管這次視訊峰會是修復兩國關係的最大機會，但預期不會有重大突破。

對此，白宮5日駁斥有關重開領事館的報導，表示雙方根本就沒討論這個問題。白宮發言人莎奇表示，會晤的形式、時間、當然還有最後的細節，都尚待敲定。

中國外交部發言人汪文斌則稱此消息是「猜測性報導」，他強調，美國上屆政府單方面挑起很多事端，嚴重破壞了中美關係，中方已經做出正當必要的反應。中方希望美方糾正錯誤，同中方相向而行，推動中美關係盡早重回穩定發展的正確軌道。