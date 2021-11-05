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拜習會上公布？美中傳重開領事館 中：盼美糾正錯誤

中國新聞組／北京綜合報導
大陸外交部發言人汪文斌。(中新社)
大陸外交部發言人汪文斌。(中新社)

美中關係將出現重大修復？有美媒報導，習拜線上會議可能會宣布重開領事館與簽證放寬等緩和雙邊緊張關係的政策。對此，中國外交部發言人汪文斌5日回應稱，這是猜測性報導，目前沒有可提供的消息，希望美方糾正錯誤，同中方相向而行，推動中美關係盡早重回穩定發展的正確軌道。

美中關係在川普執政後急轉直下，2020年7月雙方互相關閉中國駐休士頓及美國駐成都總領事館，且互相對特定人士實施制裁，收緊對學生與記者的簽證。2021年1月拜登就任後，雙方關係並未好轉，高層會議頻現劍拔弩張，你來我往畫面。

據美媒Politico引述消息人士報導，美國總統拜登和國家主席習近平可能在年底線上峰會上，針對重開領事館和放鬆簽證限制等問題上達成共識，不過峰會日期和議程尚未確定。儘管這次視訊峰會是修復兩國關係的最大機會，但預期不會有重大突破。

對此，白宮5日駁斥有關重開領事館的報導，表示雙方根本就沒討論這個問題。白宮發言人莎奇表示，會晤的形式、時間、當然還有最後的細節，都尚待敲定。

中國外交部發言人汪文斌則稱此消息是「猜測性報導」，他強調，美國上屆政府單方面挑起很多事端，嚴重破壞了中美關係，中方已經做出正當必要的反應。中方希望美方糾正錯誤，同中方相向而行，推動中美關係盡早重回穩定發展的正確軌道。

美國總統拜登和中國國家主席習近平年底前將舉行視訊峰會。圖為2017年1月17日，...
美國總統拜登和中國國家主席習近平年底前將舉行視訊峰會。圖為2017年1月17日，習近平（右）在瑞士達沃斯會見時任美國副總統拜登。（新華社）

美國 中國 簽證

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