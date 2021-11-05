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海底撈官宣關停300家店 但不裁員

記者戴瑞芬／報導
海底撈官宣關停300家店。(圖／海底撈官網)
海底撈官宣關停300家店。(圖／海底撈官網)

不敵虧損，海底撈5日官宣，將於今年12月31日前逐步關停300家店，海底撈也發布了「致關心海底撈的朋友」的一封信，強調關店但不裁員，表示「我們在此向大家保證，海底撈1000餘家門店服務員的笑臉依舊燦爛。」

海底撈表示，關店的決定主要是經營未達預期，原因出在2019年開始的快速擴張策略。坦言部分新開門店選址不合理、內部組織架構變革讓人員無法理解且疲於奔命、也過度相信連住利益的KPI指標。創始人張勇曾保證，「穩定了我就衝鋒，不穩定了我就穩定。」這次關店潮後，海底撈也將整合解決問題。

據統計，海底撈2021年上半年新增299家，截至上半年，全球門店總數達1597家。在減掉即將關停的約300家後，海底撈門店總數仍在1300家以上，依然是中國最大的連鎖火鍋餐飲企業。

海底撈也在港交所公示，門店將暫時休整、擇機重開，休整周期最長不超過兩年。更強調，此次關停門店不裁員，將妥善安置涉及門店的員工及管理層。

同時海底撈宣布開展啄木鳥計畫，由海底撈執行董事兼副首席執行官楊利娟全權負責，持續關注經營業績不佳門店，重建並強化部分職能部門，恢復大區管理體系，強化內部管理和考核機制，收縮業務擴張，期望進一步改善經營狀況。

海底撈在過去兩年經歷了門店規模的高速增長，但新開門店發展情況未達預期。業內人士表示，海底撈停業是有意「進三退一」，意在整編提質，符合企業螺旋上升的商業規律。

裁員 中國

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