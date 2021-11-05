中國新冠疫情延燒20省分 催生新詞彙「時空伴隨者」

圖為江西省鉛山縣5日進行全縣第5輪核酸普篩。新華社

中國此輪疫情 延燒到20個省市，除了展開大規模的流調與核酸檢測 、查找密切接觸者外，近來各地因疫情防控又催生出新的詞彙：「時空伴隨者」。而各地方對「時空伴隨者」的定義不一，還須等待中國官方統籌出一個定義與管理方法。

據陸媒澎湃新聞報導，已有多個地方發布了對「時空伴隨者」的定義和管理措施，各地做法也不盡一致。

比如，湖南長沙定義，在戶外開放空間，同一基站一定距離範圍內有過規定時長（例如10分鐘及以上）軌跡碰撞的手機號碼，定義為可能暴露的「時空伴隨」；成都定義的是確診號碼在同一時空網格，共同停留超過10分鐘，且最近14天任一方號碼累計停留時長超過30小時以上，查出的號碼為「時空伴隨號碼」。

也有一些地方雖沒有直接定義為「時空伴隨者」，但是在管理上已經執行相關作法。如北京 ，在11月1日由北京市衛健委提醒，「正在京外出差、旅遊等未返京人員要做好旅途、就餐等過程中的個人防護，密切關注國內各地區疫情信息，如與目前國內已報告病例的公布行程有時空重合，請立即向社區（村）、單位、賓館報告行程，就地自我隔離不外出，並配合各項管控措施。」

各地對「時空伴隨者」的管理方法也不一致，如成都的「時空伴隨者」需向社區報備，並在3天內進行2次核酸檢測，2次核酸檢測間隔應在24小時以上，獲得核酸陰性結果前請居家，不得外出；長沙則需要在7天內進行3次核酸檢測，結果為陰性即可向社區、村申請解除黃碼。

「時空伴隨者」是比密切接觸者更為嚴格的管理方法。香港大學病毒學專家金冬雁表示，「時空伴隨者」的管理方法不合理，但是不是比全員核酸的辦法好些也值得研究。