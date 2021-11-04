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香港中大畢業典禮現抗議 聲援「反送中」無法畢業同學

中央社台北4日電

影片來源：YouTube 眾新聞

香港國安法實施後，沈寂已久的香港校園再現學運。香港中文大學今天舉行畢業典禮，出現抗議學生會遭校方接管的行動；還有畢業生以快閃行動，聲援參與「反送中」被判刑而不能畢業的同學。

據中大學生報臉書發布，香港中文大學頒授學士學位典禮4日舉行。早上6時30分，校園內出現大型抗議布條，包括「還我學生自治」、「員生共治，必先共議」，但在8時左右都被拆除。民主牆上也出現標語，疑抗議校方要求學生組織向校方登記。

另據港媒明報新聞網，上午10時，新亞書院有畢業生在頒授學位儀式及上台拍照時，舉起「棱角分明 毋負期許」標語。另有人在畢業袍掛白絲帶、舉起「哀我學生會」標語。該畢業生稱，學生會理應存在，屬學生自治一部分，希望在畢業典禮向校方表達有關意見。

「中大學生組織關注組」成員中午在校內百萬大道展示「哀我中大」橫幅，並向畢業生發放白絲帶及傳單，呼籲關注校內學生組織，其後遭到超過10名保安包圍，指他們未經申請，阻礙畢業典禮進行，要求搬走桌子及停止展示橫幅，雙方發生爭論。

接近傍晚，有9名畢業生在百萬大道舉起紙牌，上面印有因參與「反送中」運動而被判刑的中大同學名字，最後一句為「我們畢業了，但他們不能」。快閃行動約5分鐘結束。

今年2月，中大校方指控新當選的學生會內閣發表可能違反國安法的政綱，其後宣布與學生會「割席」，並要求學生會向政府獨立註冊，自行承擔法律責任。

因為反對獨立註冊且難以為繼，10月7日，擁有50年歷史的中大學生會宣布解散。

香港 反送中 臉書

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