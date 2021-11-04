任正非：和平是打出來的 華為五大軍團宣告成軍

華為日前舉行「沒有退路就是勝利之路—軍團組建成立大會」。（截圖自華為「心聲社區」影片）

華為 官方網站「心聲社區」3日晚間發布「沒有退路就是勝利之路—軍團組建成立大會」的影片，宣告華為集團五大軍團已經正式成立。

華為創辦人任正非 在現場致詞時說：「和平是打出來的」。他要求華為員工，「艱苦奮鬥，英勇犧牲，打出一個未來30年的和平環境，讓任何人都不敢再欺負我們。」

根據影片內容，華為這場軍團成立大會是今年10月29日在華為深圳松山湖園區舉行。任正非和華為公司高層分別為：「煤礦軍團」、「智慧公路軍團」、「海關和港口軍團」、「智能光伏軍團」和「數據中心能源軍團」授旗。

在授旗儀式上，各軍團紛紛在台上高喊「華為，必勝、必勝、必勝！」的口號。儀式最後，300多名員工還在任正非帶領下，高唱中共 的紅色愛國歌曲「畢業歌」：「巨浪，巨浪，不斷地增長！同學們！同學們！快拿出力量，擔負起天下的興亡！」

任正非致詞時說：「我認為，和平是打出來的。我們要用艱苦奮鬥，英勇犧牲，打出一個未來30年的和平環境，讓任何人都不敢再欺負我們。」

任正非告訴華為員工，「我們在為自己，也在為國家。為國捨命，日月同光；鳳凰涅槃，人天共仰。歷史會記住你們的，等我們同飲慶功酒那一天，於無聲處聽驚雷。」