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中國成立社會主義民主研究中心 發展「中式民主」

記者陳政錄／即時報導
中共總書記習近平近期大談民主經，力推中國式民主，國家智庫也跟進成立專門研究中心。新華社
中共總書記習近平近期大談民主經，力推中國式民主，國家智庫也跟進成立專門研究中心。新華社

中共總書記習近平近期在多個國內外場合上，大談具中國特色的所謂「全過程民主」，被視為與西方國家制度抗衡。在此之下，官方智庫中國社會科學院，近日在北京成立「社會主義民主研究中心」，宣稱要推動全過程人民民主發展，讓「中國之治」拓展現代化發展的新道路。

中國社會科學院，簡稱社科院，是中共在哲學、社會科學領域研究的國家級學術機構與綜合研究中心，為正部級國務院直屬事業單位；據央視4日報導，近日，中國社科院社會主義民主研究中心成立大會暨「發展全過程人民民主」學術研討會在北京舉行。

中國社科院院長謝伏瞻表示，設立社會主義民主研究中心是黨中央交給中國社會科學院的一項重要政治任務，要著力推動中國特色社會主義民主的重大理論、觀點和學術思想創新。

中國社科院政治學研究所所長張樹華表示，「中國的民主是人民民主，是一種自主的、內生性的民主，是以發展為導向的、內容優質、形式有效的高質量民主。」

他說，「中國政治發展實踐創新和豐富了人類社會的民主道路和民主形式，中國之治拓展了現代化發展的新道路，為人類政治文明百花園增光添彩。」

在此之前，習近平於10月中旬召開的中共中央人大工作會議上大談民主經，強調要堅持和完善人民代表大會制度，不斷發展全過程人民民主，並指一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判。

事實上，自2019年11月習近平赴上海考察時，首提「全過程民主」概念後，到近月美軍撤軍、神學士（或譯塔利班）入主阿富汗以來，習近平和中共外交體系多次宣揚所謂「中國式民主」的理念，習近平也曾在9月下旬召開的聯合國大會公開表示，「民主不是哪個國家專利，而是各國人民權利」，與美國總統拜登交鋒。

中國 習近平 中共

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