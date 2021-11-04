歐洲議會代表團訪台 胡錫進：中國官方回應不妨降一度

歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」訪問團一行13人，由主席古斯曼（前左）率領，於3日清晨抵達桃園機場，台外交部次長曾厚仁（右）在國賓門迎接。記者陳嘉寧／攝影

中國 的「戰狼外交」要調整了？歐洲議會史上首次官方代表團3日抵台訪問，但立場一向強硬的環球時報總編輯胡錫進卻發文建議，今後中國官方不妨把對西方議員「挑釁」的回應降一度。

胡錫進的理由是，在西方體制中的議員「沒什麼實際權力」，「尤其是歐洲議會議員，比其他各國的議員更閒，更熱衷博眼球」，「中國無需抬舉歐洲議會反華議員」。

歐洲議會「外國干預歐盟 民主程序特別委員會」（INGE）此次訪台的代表團，由該委員會主席古斯曼率團，成員包括七名議員及助理人員共13人，此行主要目的是來台交流辨別及抵抗虛假訊息攻擊的經驗。

該代表已於3日拜會行政院長蘇貞昌，據台外交部表示，該代表團訪台期間還將晉見蔡英文總統。

對於歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」官方代表團訪台，胡錫進3日晚間發文稱，「這個代表團展現了一些歐洲議員對中國的明確敵意，擺出的是他們想拿台灣 問題衝北京『碰瓷』自抬身價的市儈姿態」。

胡錫進表示，中國重視與哪個國家發展關係，整個社會都會一定程度形成尊重那個國家、不搞輿論對立的自覺。但是西方不一樣，反華在那裡長期有空間，現在西方對中國崛起有抵觸情緒，反華表演就更有了動力。

因此他主張，「今後中國不能太搭理西方議員層面的反華表演，把注意力和火力更加集中到主要現任官員身上。」

胡錫進預期，西方國家議員以吸引注意力為目標的「極端言行」肯定越來越多，中國如果「一來一去地與他們掰扯」，既消耗精力和資源，也會反過來抬舉了他們。「他們只會因此覺得反華更加有利可圖，接下來會更來勁」。

胡錫進說，「西方的議員和媒體『就那樣』」。歐洲議會這七名議員很希望把他們的「訪台」搞成一件「大事」，以成為時下的歐洲「反華明星」，中國不能讓他們的目標得逞。

他並指出，「如何對付西方反華議員，我們需在新的歷史條件下不斷摸索」。