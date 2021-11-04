多地出現搶購糧食潮 中國官方強調產量豐、供應足

中國農業農村部種植業管理司副司長劉莉華4日強調，中國糧食產量豐、庫存足，保供穩價的基礎十分牢固。（圖／取自中新網）

針對中國 最近部分地區出現米麵糧食搶購潮，中國農業農村部種植業管理司副司長劉莉華4日回應，「我們國家糧食是產量豐、庫存足，即使在去年（中國）國內新冠疫情 最嚴重的時候，超市裡面的糧食品種也是供應豐富，老百姓家裡都是米麵無憂，可以說想啥時候買就啥時候買，想買啥就能買到啥，保供穩價的基礎十分牢固。」

中國農業農村部4日召開新聞發布會，劉莉華指出，第一，關於今年糧食生產保供的情況。國家糧食是分為三季：夏糧、早稻、秋糧。據中國國家統計局公布，今年夏糧增產59.3億斤，早稻增產14.5億斤。目前，（中國）全國秋糧收穫已過九成，從實打實收的情況來看，雖然河南 、山西、陝西因嚴重的洪澇和乾旱，秋糧是減產的，但其他主產區多數是增產的，尤其是東北地區增產比較多。

她說，「還是那句話，（中國）全國有增有減，增的比減的多，算總帳的話，全國秋糧增產已成定局。」今年的糧食產量將創歷史新高，連續7年穩定在1.3兆斤以上，連年豐收，庫存充裕，供給完全沒有問題。

劉莉華表示，中國水稻、小麥實現增產，口糧絕對有保障。水稻和小麥兩大口糧作物連年增產，這幾年基本上都是當年產大於需求或者產需略有盈餘，今年稻穀的產量將繼續保持穩中有增，產量高於消費量，而小麥的產量今年創歷史新高，產量高於食用消費量，加上兩大口糧的庫存充裕，還進口了一些調劑品種，這樣算下來，兩大口糧供給絕對有保障。

第二，玉米產量增加較多，能有效增加市場供應。玉米是國家第一大糧食作物，它也是高產作物，是重要的飼料糧。今年玉米麵積增加了2000多萬畝，東北主產區的光溫水配合佳，單產提高，中國全國玉米產量增加較多，再加上進口和庫存，能夠滿足中國消費的需要，供給偏緊的狀況會有所改善。

第三，當前糧食庫存總量充裕，處於歷史高位。中國國家糧食與物資儲備局3日也提到，小麥和稻穀兩大口糧品種占總庫存超過70%，比如，小麥庫存可以滿足一年半的消費需求。同時，國家糧油的加工能力也很強，一天加工出來的米麵夠全國人民吃兩天。

她提到，下一步，中國農業農村部將重點做好三件事：第一，抓好秋播掃尾，確保小麥面積穩定；第二，抓好冬前田管，防範好低溫凍害和病蟲草害，確保小麥安全越冬；第三，及早謀畫明年早春的麥田管理，夯實明年夏糧豐收的基礎。