我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美再出疫苗強制令 擴及百人以上企業勞工1億人

課堂播白人塗黑臉影片 密大新聲明:盛宗亮未受懲處

歐洲議會代表團訪台 北京警告衝擊中歐關係

記者陳政錄／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。 路透
中國外交部發言人汪文斌。 路透

歐洲議會官方代表團於3至5日訪問台灣中國外交部發言人汪文斌4日回應，敦促歐方糾正錯誤，不要向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免對中歐關係造成嚴重衝擊。

汪文斌還抨擊，台灣民進黨當局慣於打著「民主」、「人權」旗號粉飾其「台獨」分裂行徑，認為其謀獨之心是藏不住的，也改變不了「台灣是中國一部分」是鐵的事實，和「中國必然走向統一的大勢」。

汪文斌表示，中方對歐洲議會的個別議員訪台表示強烈不滿和堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會（INGE）」議員等代表團3至5日訪問台灣，並於4日上午獲總統蔡英文接見。蔡英文表示，這是歐洲議會歷史首次派官方代表團來訪，意義非凡，台灣願跟歐洲朋友深化夥伴關係，一起確保民主自由的生活方式。

INGE主席克斯曼表示，此次訪台是想傳達一個很簡單且清楚的訊息，「台灣並不孤單」，歐洲會與台灣站在同一陣線。

另就歐洲議會代表團3日拜會陸委會，陸委會發言人邱垂正4日說明，雙方就兩岸關係現況、台灣對抗「複合式」威脅、外來滲透、假訊息、中國軍事威脅等議題做多面向廣泛意見交流。

台灣 中國 蔡英文

上一則

美中企業簽署20年合約 中國年進口400萬噸天然氣

下一則

多地出現搶購糧食潮 中國官方強調產量豐、供應足

延伸閱讀

六中全會防疫 123站停售進北京火車票

六中全會防疫 123站停售進北京火車票
北京增5本土「累計39人染疫」 減辦婚宴等聚集性活動

北京增5本土「累計39人染疫」 減辦婚宴等聚集性活動
歐洲議會官方團抵台 將會蘇貞昌 交流打擊假消息

歐洲議會官方團抵台 將會蘇貞昌 交流打擊假消息
歐洲議會官方代表團首訪台 交流打擊假訊息 拜會蔡英文

歐洲議會官方代表團首訪台 交流打擊假訊息 拜會蔡英文

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
小河墓地每個墓都有一根立木，形成了一座像是乾枯的胡楊林一樣的景象。（取自《澎湃新聞》）

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

2021-10-28 10:20
岳小美被稱是「豬肉西施」。（視頻截圖）

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

2021-11-01 10:00

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大
何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明
世說新聞／為錢假結婚竟成真 原配慘遭嫩夫拋棄

世說新聞／為錢假結婚竟成真 原配慘遭嫩夫拋棄