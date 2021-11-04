彭帥#MeToo燒上中共政要 西方媒體：時機與對象不尋常

中國大陸職業網球女將彭帥的微博帳號，2日深夜發出長文，控訴前副總理張高麗強迫她發生性行為。（路透）

中國 網球女將彭帥 在微博驚爆與國務院前副總理張高麗 有多年不倫關係。西方媒體關注焦點多為#MeToo在中國首度燒上高層政要，時機與對象都極不尋常。

「紐約時報」指出，彭帥2日晚間在她的微博發文，描述自己與張高麗在一次性侵後開始的斷斷續續的不倫關係。張高麗在2012年至2017年期間擔任中央政治局常委。

彭帥的帖子很快就被刪除，連她的名字、甚至「網球」等詞都不太能搜尋到，反映出在中國討論共黨領導人的不當行為仍是禁區。

現居美國新澤西州的維權人士呂頻，是現已被封的中文論壇「女權之聲」創始人。她在電話受訪時說#MeToo在中國的影響已累積3年，「3年前，當第一批女性開始談論她們的經歷時，沒有人會想到會波及到如此高位者。」

彭帥的指控無法得到證實。她自己在貼文裡也承認拿不出證據。

中國女網選手彭帥，2日微博發文控訴前副總理張高麗強迫她發生性行為。圖為2016年張高麗擔任副總理期間，在聯合國大會中發言。（路透）

紐時指出，中國當局此前曾因兩性關係不端起訴過高級政府官員，通常是與腐敗調查同時進行，但從沒有像張高麗如此位高權重者被指控過兩性關係不端。

「這回對象極不尋常」

中國時事通訊「外國人看中國」（Sinocism）的創辦人利明璋（Bill Bishop）說：「這類指控，內容並不令人特別意外，但這回的對象卻極不尋常。」

華盛頓郵報指出，北京警方在多名年輕女性公開指控遭性侵後，今年7月逮捕華裔加拿大影視明星與歌手吳亦凡 ，但他矢口否認相關指控。吳亦凡成為#MeToo運動在中國燒到的最著名人物之一。

隨後在8月，中國電商巨擘阿里巴巴也解雇一名男性高階主管，因為有女性員工出面指控男方趁她爛醉時進她房間性侵。

華郵指出，吳亦凡和阿里巴巴這兩案值得關注，在於審查人員允許網民熱烈討論，官媒甚至還發表文章批評涉案被告。但這次彭帥的爆料顯然無此待遇，她的帖文遭全面封殺，表明北京對#MeToo這類新聞的審查開放，並未擴展到高層官員。

#MeToo首度波及高層級

美國有線電視新聞網（CNN）指出，#MeToo運動在中國尚處萌芽階段，先前有燒到學術圈、非政府組織工作者與商界、影視名流，但波及層級如此之高的中共政要還是頭一遭，尤其在攸關鞏固國家主席習近平第3個任期的中共第19屆六中全會召開前夕，極具政治敏感性。

「德國之聲」引述中國女權運動人士呂頻指出，目前多數人應該都擔憂彭帥的狀況，她也認為彭帥此舉非常勇敢，在瞭解相關危險性的情況下仍選擇發聲；人權觀察的中國研究員王亞秋指出，性騷擾在中國體制內不算罕見，但受害者往往不敢直接點名，這次涉及像張高麗層級這麼高的前政府官員，「各界都嚇到了」。