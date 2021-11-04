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江蘇引發民眾搶購的「物資儲備建議清單」列了什麼？

記者林則宏／綜合報導
江蘇日前發布「家庭應急物資儲備建議清單」，引發部分民眾搶購生活物資。（圖：讀者提供）
江蘇日前發布「家庭應急物資儲備建議清單」，引發部分民眾搶購生活物資。（圖：讀者提供）

先是商務部發文呼籲中國民眾「儲存一定數量的生活必需品」，隨後，「江蘇省家庭應急物資儲備建議清單」又在網路上流傳開來，引發江蘇常州3日出現搶購潮，不少當地民眾紛紛趕往超市採買糧油、蔬菜、衛生紙等生活物資，導致結帳口大排長龍，有人甚至一口氣買了300公斤的白米。

據財新網報導，江蘇省應急管理廳證實確曾發布這份「清單」，是由該廳救災和物資保障處於今年10月22日下發的。

江蘇省應急管理廳稱，發布這份清單主要是針對今年中國全國範圍內極端天氣頻發和自然災害增多的情況，特別是進入「十四五」時期，結合落實江蘇省綜合防災減災規畫，在充分調研、借鑒各地好的做法基礎上推出的，旨在提高社會公眾防災減災意識和自救互救能力，屬於正常工作安排。

財新網指出，事實上，「家庭應急物資儲備建議清單」並非江蘇首創，也不是近期才提出。北京早在2014年5月就曾公布「北京市家庭應急物資儲備建議清單」，湖南今年6月也曾發布這項清單，廣州則在今年8月11日公告。

那麼，究竟中國官方建議民眾儲備的應急物資有哪些？以江蘇省這次公布的清單為例，分為「基礎版」和「擴充版」，各有三類13項及四類29項。

其中「基礎版」的三大類分別為：應急物品、應急工具、應急藥具。應急物品包括：手電筒；救生哨；食品；毛巾、紙巾/濕紙巾；帳篷、雨具、充電寶等七項。

應急工具包括：多功能組合剪刀；呼吸面罩；逃生繩；滅火器/防火毯等四項。

應急藥具則有：常用藥品；醫用材料等兩項。

除江蘇常州外，北京、河南鄭州等地近日也傳出有民眾搶購生活物資的情況。為此，中國國家糧食和物資儲備局3日特別出面安撫民心，強調中國當前庫存總量充足，處於歷史高位，國內糧食市場供應完全有保障。

中國國家糧食和物資儲備局糧食儲備司司長秦玉雲說，以小麥為例，在連年豐收的形勢下，中國小麥庫存持續增加，目前可滿足中國1年半的消費需求。

秦玉雲還表示，中國糧油加工能力很強，每天可以加工稻穀150萬噸、小麥80萬噸。如果按每人每天吃一斤（500公克）糧測算，一天加工出來的米麵夠中國全國人民吃2天。

「江蘇省家庭應急物資儲備建議清單」的「基礎版」共有三類13項。（圖：讀者提供）
「江蘇省家庭應急物資儲備建議清單」的「基礎版」共有三類13項。（圖：讀者提供）
大陸多地近日都出現民眾搶購生活物資的情況，迫使官方緊急釋出儲備物資穩定民心。圖為...
大陸多地近日都出現民眾搶購生活物資的情況，迫使官方緊急釋出儲備物資穩定民心。圖為天津一家超市的「市政府儲備菜投放點」。（新華社）

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