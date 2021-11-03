中國疫情延燒 10多省區拉警報 123站停售進京火車票

外賣小哥3日在北京市昌平區天通苑北二區，將居民訂購的生活物品交給防疫人員轉送。(中新社)

中國 本土疫情 升溫，單日新增確診病例破百，包括93例本土病例，涉十多省區拉警報。黑龍江35例成重災區，部分社區封閉，愛輝區進入應急狀態；河北14例，北京 也有9例，為防止疫情擴散，全中國23個地區、123個車站至北京車票已暫停發售，為迎接8日登場的六中全會，北京可能採取更嚴格的疫情防控。

疫情通報指出，3日0時至24時，黑龍江省新增新冠肺炎本土確診病例45例，防疫形勢嚴峻；央視新聞報導，黑河市疫情防控指揮部決定從3日起關閉所有經營場所，同時將依託大型超市，制定生活必需品配送「套餐」供居民選擇，再配送到居民小區。

法廣網報導，當前北京疫情仍嚴峻複雜，本輪疫情已累計本土病例39例，主要以家庭接觸傳播為主，其次為棋牌聚集傳播，北京堅持「非必要、不舉辦」原則，減少婚宴、會展、論壇、商演等聚集性活動。在北京大興機場3日的預定航班中，60.4%的航班已被取消。而北京首都機場49.8%的航班已被取消。

此外，據德國之聲報導，11月2日新增的本土確診案例上升到近3個月的新高。隨著六中全會將於11月8日舉行，北京更是繃緊神經。雖然中國每日累積的新病例與其他國家相比少了許多，但中國對疫情的零容忍政策意味著當局將持續實施嚴格措施，不惜一切代價遏制病毒的傳播。

疫情嚴峻下，8日將登場的六中全會備受各界關注，會議上，國家主席習近平預計將通過一項決議，以鞏固他的權威和個人定位，並加強他從明年開始的第三個任期。

上海華山醫院感染科主任張文宏表示，疫情還在高危運行期，須仰賴民眾配合，及時在觸發高危風險時上報，接受快速檢測，讓防疫部隊能有機會第一時間「動態清零」。

中國工程院院士鍾南山則指出，本輪疫情擴散較廣，估計病例還會增加。現距離疫情峰值還有一段時間，但是不會太長。一個月基本是應該可控制的。他稱，目前還是要持續爭取「零感染」。環時社評強調，絕不能放棄動態清零。