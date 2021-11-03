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彭帥、張高麗關鍵字全網封殺 網友改喊「彭于晏好帥」

中央社／台北3日電
中國網球女將彭帥的微博發文，自曝與國務院前副總理張高麗有多年不倫關係。（Getty Images）
中國網球女將彭帥的微博發文，自曝與國務院前副總理張高麗有多年不倫關係。（Getty Images）

中國網球女將彭帥的微博發文，自曝與國務院前副總理張高麗有多年不倫關係。但這篇核彈級爆料文，僅存活20分鐘就被刪除，中國網管當局隨即全網封殺相關訊息，並禁止網友評論。

截至3日晚上6時，中國網路長城內依然完全搜索不到彭帥與張高麗的不倫訊息。儘管這篇文章是不是彭帥本人發表仍待確認，但境外網路普遍認為，中國如此的封殺力度，更坐實了這個中共高層大醜聞。

綜合網路訊息，彭帥的微博2日晚間10時7分發表千字文，自曝與張高麗多年來有不倫關係。文章一出立刻在網路社群與微信群引發瘋傳，但這篇核彈級爆料文僅存活20分鐘就被刪除。

中國網管當局隨即進行全網封殺，在網站搜尋「彭帥」、「張高麗」等關鍵字，已找不到任何關於兩人不倫的訊息。但網管越是狂刪，好奇的人就越多，許多網友改用網球、PS（彭帥）、ZGL（張高麗）等代號詢問「發生了什麼事？」網管則跟在後面繼續刪。

還有中國網友在知乎提問「彭于晏帥」、「彭于晏好帥」、「會有人不喜歡彭于晏嗎？」，以間接隱諱的文字表達肯定彭帥的勇氣，並暗示不知情的網友翻牆看外網就知道。

至截稿，彭帥的個人微博已經消失，她的「超話」被禁言。彭帥與張高麗在網路社群還存活的一些新聞報導，多已年代久遠，而且一律禁評與顯示評論。豆瓣、知乎甚至完全搜尋不到彭帥的訊息。

值得玩味的是，香港主流媒體迄今也隻字未報。

中國此前才對嫖娼被抓的鋼琴家李雲迪進行全面封殺，如今張高麗被指控性侵、欺騙感情，卻反過來全面封殺消息。在推特，許多網友以此發文揶揄中國的雙重標準，並表示要坐等中共如何回應這個大醜聞。

前中共總書記趙紫陽政治秘書鮑彤今天引述相關報導推文譏稱：「張高麗必須是英烈。彭帥顯然犯了誹謗英烈罪。」

彭帥 中國 中共

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