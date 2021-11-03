中國多個城市出現搶購潮 官方籲民眾冷靜

圖為北京爆發疫情後，民眾在超市採購食品。路透

由於數省發放「戰備包」、中國商務部 印發儲備日常用品「通知」後，中國多個城市發生超市搶購潮，量販店幾推車不夠用、有市民一次購買300公斤大米、商超補貨不及，包括重慶、河南鄭州、江蘇常州和啟東、安徽蚌埠甚至北京等多地出現搶購潮，排隊購物結帳成為各大超市的蔚為奇觀。

極目新聞報導，連日來中國部分地區出現了不同程度的搶購情況，但均未發現生活物資短缺、供應斷檔。多地商務局通過極目新聞呼籲，市民毋需盲目囤貨，造成不必要的浪費。

報導稱，在江蘇省常州市天寧區一家大型超市內，擠滿了搶購生活物資的市民，一位市民的推車內堆滿了麵條、蔬菜以及食用油。另一張照片顯示，等待結賬的市民在超市排起了長龍。

常州市天寧區一家大型超市人員表示，一大早超市就湧進了大批搶購生活物資的市民，最高峰時排隊結賬要等待近2個小時，大家購買最多的主要是米、麵、油。由於線上顧客太多，他們也已停止網上訂單，因為從3日凌晨開始，就不斷有市民在網上下單，「目前網上來的訂單已經排到4號了」。

天寧區另一家大型超市工作 人員表示，從早上忙到了下午，中午沒時間吃飯了，「中午比早上的情況稍有緩和，排隊在1個小時以內。」

常州市鐘樓區的一家大型超市人員說，超市內人潮滿滿，幾百個推車都不夠用，「建議市民今天不要來超市，我們的供貨量充足，沒必要集中在一天搶購」。

為何會出現搶購？常州市商務局市官員稱，主要有兩個原因，一是可能受外界過度解讀中國商務部印發的《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》的影響；另一個則是常州市報告新增了3例本土確診。

在江蘇省啟東市一大型超市人員表示，從2日下午開始，就不斷有顧客來搶購米麵等商品，「目前貨架上米麵等商品已所剩不多，並且線上下單也較為火熱，超市都來不及補貨。」她說，這些顧客大多是在網上聽聞一些消息後，才到超市搶購。

3日下午，啟東市商務局官員稱，近兩天，該市確實存在部分市民不理性囤積，有個別市民甚至一次性購買了300公斤大米。

安徽省蚌埠市一大型連鎖超市稱，3日早上一開門，就有很多顧客前來購物，客流量跟做促銷活動時一樣。 「前來購物的人群大多是中老年人，購買的物品也大都是米麵糧油等。他們說，都是在網上看了要囤貨的消息趕過來的。」

而在重慶，個別超市大米幾乎賣光，但補貨及時。沙坪區一家大型超市稱，從2日下午開始，超市出現了搶購潮，大米、糧油、豬肉和麵粉這幾種商品特別緊俏，部分商品暫時缺貨。該工作人員稱，這次搶購潮主要是部分群眾得知中國商務部發布的相關通知後，過度擔心物資緊缺而引發，和疫情關係不大。

渝中區鄒容路一家大超市的工作人員則稱，從2日下午開始，超市出現了搶購潮。現在超市內大米基本賣光了，麵粉也所剩不多，豬肉還有，食用油供應充足。

河南省鄭州市也出現了購買米麵油消費者數量驟增的情況。二七區大學路一家大型商表示者，從2日下午起，不少市民到超市搶購米、麵、油等商品，「人流量比平時大了很多。」 「幾乎每個人都買的有米和油，有的人一次性買兩桶油，但大批量購買的情況尚未出現。」

此外，安徽、山東和北京也出現搶購糧油的情況。3日上午，北京部分超市出現糧油等物資購買高峰。市民主要搶購米、麵、調味品這三類商品。市民表示，近期在手機上看到新聞說，鼓勵居民囤積物資。對此，中國商務部已經明確表態，各地生活物資貨源充足，供應完全有保障。